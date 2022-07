Gazprom de Rusia avisa a tres importantes clientes de Europa que se quedan sin gas

La guerra va de la mano con la economía: ahora, la poderosa empresa rusa Gazprom avisó a al menos tres de sus principales clientes de Europa sobre la existencia de circunstancias de fuerza mayor que comprometen su suministro de gas.

Según Reuters, se comunicó a través de una carta fechada al 14 de julio. En ella, Gazprom, que tiene el monopolio de las exportaciones de gas ruso por gasoducto, esgrime que no puede cumplir con sus obligaciones de suministro debido a circunstancias "extraordinarias" fuera de su control.

Reuters informa que, además, la declaración corre a partir del 14 de junio pasado. Gazprom se refiere a las entregas a través del gasoducto Nord Stream-1 (NS1), vía principal de suministro a Alemania.

Aporta Rt, agencia ligada a Rusia, que "la declaración de Gazprom no significa necesariamente que la compañía dejará de suministrar gas a la Unión Europea por completo, sino que no puede ser señalada como responsable si no cumple con las disposiciones del contrato".

No obstante, Reuters -agencia con sede en Reino Unido- visualiza que la declaración de fuerza mayor puede conducir a una mayor escalada en el deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente causado por la guerra de la Rusia de Vladimir Putin en la Ucrania de Volodímir Zelenski.

¿Quiénes recibieron la carta?

Por lo menos, 3 compradores de gas habían recibido el aviso de Gazprom sobre la declaración de fuerza mayor y el corte de suministro.

Asegura Reuters que fue enviada a la gasística de Alemania llamada Uniper, que acusó el recibo, diciendo que la razón de Gazprom es injustificada y la ha rechazado formalmente.

Además, RWE, productor de energía más importante de Alemania y otro importador de gas ruso (no se ha dado a conocer el nombre), también acusaron recibo, sin dar detalles, asegura Reuters.

Lo cierto es que, hasta ahora, Gazprom ha dicho que no puede garantizar el flujo habitual y respecto de la versión de Reuters, aún no ha dicho nada al respecto y se espera su versión.

