Rusia manipula el suministro de gas a Europa y pone duras condiciones

Rusia cuenta con suficiente gas y está dispuesta a suministrarlo a la Unión Europea (UE), pero esto dependerá de la devolución de las bombas del gasoducto Nord Stream que están en reparación fuera del país, declaró hoy el portavoz del Kremin, Dmitri Peskov.

"Rusia continúa siendo el suministrador más fiable. Desde el punto de vista tecnológico, la infraestructura mecánica de este gasoducto sufre debido a las sanciones impuestas por la UE", afirmó en su rueda de prensa diaria, al comentar la reducción del tránsito de gas por el Nord Stream.

El representante de la Presidencia rusa reiteró que "las capacidades de bombeo, y en particular las turbinas, precisan de una reparación capital".

"Determinadas turbinas no pueden ser devueltas. Los europeos no las devuelven a su lugar. Ese es el motivo de que ahora no tengamos con qué bombear. Es una crisis que han fabricado con sus propias manos. Creada con las manos de la UE", explicó.

Peskov subrayó que "tenemos gas, está listo para ser suministrado".

"Pero los europeos deben devolvernos esos equipos y repararlos en correspondencia con sus compromisos", señaló.

Rusia anunció la semana pasada dos reducciones consecutivas de los suministros de gas a través del Nord Stream, primero una de un 40 % y luego otra adicional del 33 %, que el gigante gasístico ruso Gazprom justificó con problemas con las revisiones técnicas de motores de turbinas de la empresa alemana Siemens.

Nord Stream transporta gas ruso a Alemania a través del mar Báltico y debía ser completado por Nord Stream 2, congelado por el Gobierno alemán por la campaña militar de Rusia en Ucrania.

Las turbinas se encuentran actualmente en Canadá, de donde no pueden ser devueltas debido a las sanciones impuestas a Rusia por su campaña militar en Ucrania.

