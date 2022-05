Por qué es tan fácil comprar armas en Estados Unidos

Mauricio Zabalza, periodista en EEUU, habló con MDZ Radio, a propósito de la masacre en la escuela primaria Robb, de Texas, y explicó por qué es tan fácil conseguir un arma en ese país. Confirmó que se venden en hipermercados por una enmienda que rige desde que se creó la Constitución.

La masacre de Texas creó una gran conmoción en Estados Unidos y recuerda otras como la de Sandy Hook, donde un joven mató a 20 chicos y 6 adultos o la de 2018 de Parkland en Florida, que terminó con 20 muertos. Nada parece haber cambiado. De hecho, ayer el propio presidente norteamericano pidió actuar contra el lobby de armas y se preguntó por qué los estadounidenses deben seguir "sufriendo estas carnicerías". También incitó a plantarse contra los grupos que están a favor de esto.

Particularmente, la masacre de Texas (que dejó un saldo de 19 niños y 2 adultos muertos) ocurrida ayer se produjo en uno de los estados donde más concentración de armas hay, de hecho hay una estadística que dice que en Texas hay más de un arma por ciudadano. Y que en general las usan para deporte, caza, pero también para defensa personal.

Zabalza dijo que Biden proclamó "lo que todos pensamos. Estamos hartos y cansados de esta situación. Incluso ayer los padres de Parkland salieron a decir que 'ahora aparecerán los políticos a asegurar que entregan sus oraciones'. Ya no queremos más eso".

"De todos modos, hay que decir en honor a la verdad que cuando estaba en el Senado, Biden fue el legislador que más abogó por hacer un cambio en la legislación que tiene que ver con armas. Es que particularmente la enmienda dice que una persona mayor de 18 años puede comprar un arma, pero nadie se preguntó para qué querría un fusil un chico de 18 años", siguió.

Una nueva tragedia, ahora en Texas

Zabalza contó que no se sabe cuál fue la motivación del asesino que, según confirmaron fuentes oficiales, se llamaba Salvador Ramos y fue abatido en el lugar por la Policía. "Entró, pese a que hay controles para registrarse en el ingreso a la escuela primaria Robb".

El periodista dijo que según el mejor amigo, el agresor en los últimos días había cambiado su personalidad, pero que en general sus cercanos lo describen como una persona sádica que, por ejemplo, le disparaba a otros con un rifle de aire comprimido sólo por diversión.

Los autores de estos crímenes, siempre son jóvenes

Sólo refiriéndonos a las masacres de 2012, de 2018 y esta, se puede destacar que los agresores siempre son jóvenes. ¿Qué sucede? "Sí, también hace 2 semanas en Búfalo un joven de 18 años atacó en un supermercado porque era un supremacista racial -agregó Zabalza-. Es que, sólo para dar una idea, en Estados Unidos hay 120 armas cada 100 habitantes, y el problema es que están teniendo acceso a armas personas que están totalmente enajenadas".

"Todavía nadie habla de reformas constitucionales, hay un lobby tremendo con el tema de las armas. Eso me parece muy dramático porque desde la parte política no hay una decisión clara para detener esto. De hecho, una legisladora del Partido Republicano entregó unas tarjetas de Navidad con una foto donde se la veía junto a toda su familia, armada. También hay personas del Partido Demócrata que no son tan progresistas y defienden esta cuestión. Y cuando Biden habla de lobby lo que dice es que hay mucho dinero dando vueltas", siguió.

Finalmente, el entrevistado dijo que efectivamente en cualquier supermercado se puede conseguir un arma. "En WalMart, por ejemplo, están ahí en un estante, aunque parezca una locura". Y que esta enmienda rige desde que se creó la Constitución de Estados Unidos, porque Washington no tenía un ejército regular, entonces armó a los granjeros para pelear por la libertad".