Silvio Berlusconi, sin vueltas: Italia "está en guerra porque envía armas a Ucrania"

El exmandatario y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, aseguró que Italia "está en guerra porque envía armas a Ucrania" y criticó la posición de algunos líderes de Occidente que hacen que se aleje la posibilidad de un diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para que se detenga la guerra.

En una intervención anoche durante un mitín de su partido en la localidad de Treviglio (norte), Berlusconi sorprendió por sus declaraciones muy alejadas de la posición que está tomando el gobierno de Mario Draghi, del que forma parte su partido, en la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Mientras que Forza Italia hasta ahora ha apoyado a Draghi en el envío de armas a Ucrania, partidos en la alianza gubernamental como la Liga o Movimiento 5 Estrellas han empezado a pedir explicaciones al Gobierno sobre ello.

"No tenemos líderes en el mundo, no tenemos líderes en Europa. Me temo que esta guerra va a seguir, nosotros también estamos en guerra porque les estamos mandando armas”, dijo Berlusconi, que criticó que después del envío de armas ligeras ahora se enviarán "tanques y armas pesadas"

Berlusconi dijo que las sanciones aplicadas por la Unión Europea a Rusia tendrán "fuertes repercusiones" en la economía de Italia "y habrá daños aún más graves en África y luego es posible que haya oleadas de refugiados". "Hay que pensar en algo excepcional para que se detenga la guerra”, agregó.

Entonces criticó en referencia al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque sin citarlo que "un líder mundial que se suponía que se acercaría a Putin en la mesa de mediación lo llamó criminal de guerra y dijo que tenía que dejar el gobierno ruso".

Así como también acusó al secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, de haber dicho que "nunca se reconocería la independencia de la región de Dombas" por lo que "con estas premisas, el señor Putin está lejos de sentarse en una mesa”.

El tres veces presidente del Gobierno insistió "en una política exterior única y de defensa común" ."Desde 2002 le he pedido a Europa que sea una sola voz en política exterior y tenga una fuerza armada común porque ningún país tendría la fuerza para defenderse solo", subrayó Berlusconi.

“Con una fuerza común nos convertiríamos en una potencia militar mundial y como tal te podías sentar en la mesa del consejo mundial donde se sientan Estados Unidos, Rusia, Japón y China. Ahora no contamos para nada en el mundo", aseguró.

Efe, Euronews.