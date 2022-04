Ucrania denuncia 21 hospitales destruidos, 84 escuelas y más de 15.000 desaparecidos

"Hemos contado más de 15.000 casos con nombres identificados y el último lugar donde fueron vistos", precisó la defensora del Pueblo, Ludmila Denisova, según informó la agencia de noticias Ukrinform.



Además de lo anterior, Viktor Liashko, ministro de Salud, denunció que 307 centros médicos y 21 hospitales fueron destruidos por ataques rusos. "Estos hospitales no se pueden reconstruir y habrá que construir otros nuevos en su lugar", sentenció, para llamar la atención acerca de la necesidad de desplegar más hospitales de campaña en las regiones occidentales.



De acuerdo con el funcionario, en la zona de combate del este de Ucrania no existen suficientes recursos para atender a las personas heridas, por lo que solo pueden reciben primeros auxilios antes de ser evacuadas, lo que provoca que muchas de ellas no sobreviven al traslado.



Desde el inicio de la ofensiva rusa, en Ucrania se confirmó la muerte de 1.766 civiles, mientras que 2.383 resultaron heridos, según un balance publicado hoy por Naciones Unidas, que suele alertar de que se estima que la cifra real es superior. Con respecto a los niños, la Fiscalía de Menores de Ucrania denunció hoy que al menos 176 murieron y 324 resultaron heridos.



Asimismo, la Fiscalía también denunció que 928 instituciones educativas dieron cuenta de daños materiales desde el principio de la guerra, y que 84 quedaron completamente destruidas.