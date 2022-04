Las dolorosas pérdidas sufridas por Rusia en la invasión de Ucrania

Este domingo se han cumplido dos meses de guerra en Ucrania donde Rusia ha logrado obtener las ciudades más importantes del país. Sin embargo, Vladimir Putin no contaba con las numerosas pérdidas que ha sufrido.

Los últimos datos publicados por las Fuerzas Terrestres de Ucrania informaron de que 21.800 combatientes rusos han muerto, aunque otras fuentes apuntan a una cifra mayor, rozando los 30.000. Rusia no confirma el dato.

Las pérdidas materiales tampoco son positivas para Rusia ya que un total de 873 tanques han sido destruidos, junto a 2238 vehículos blindados, 179 aviones, 154 helicópteros y 408 sistemas de artillería.

La cifra es sumamente alarmante para Moscú ya que la diferencia militar entre ambos países es amplia. Cuando se inició la guerra, el pasado 24 de febrero, el ejército de Rusia estaba conformado por 280.000 soldados activos a tiempo completo en comparación con los 125.600 de Ucrania.

Michael Clarke, profesor del departamento de estudios de guerra del King's College de Londres, reveló que Rusia necesita un millón de soldados para poder controlar toda Ucrania y su población.

El golpe más duro que recibió Rusia

El hundimiento del "Moskvá", el buque insignia de la flota rusa del mar Negro, supuso un duro revés para Rusia, que aseguró que su pérdida se debió a un incendio accidental que provocó la detonación de sus municiones, mientras que Ucrania sostiene que fue alcanzado por dos misiles de crucero.

Según la versión del Ministerio de Defensa de Rusia, el "Moskvá" (Moscú) se hundió el 14 de abril, en medio de una tormenta cuando era remolcado a puerto, ya sin su tripulación, que había sido evacuada en otros navíos de la flota del mar Negro.

El mando militar de Ucrania asegura, a su vez, que los daños sufridos por el buque fueron provocados por el impacto de dos misiles de crucero Neptun, de fabricación ucraniana.

En cualquier caso, el hundimiento del "Moskvá", un crucero portamisiles, ha privado a Rusia de su buque con mayor capacidad de fuego que tenía emplazado en el mar Negro, y constituye su mayor pérdida material en lo que va de su campaña militar en Ucrania, ya que su valor se estimaba en 750 millones de dólares.

Además, desde el 24 de febrero hasta hoy, cuando Rusia invadió Ucrania, se han reportado 23 muertes de altos jefes militares de Rusia, entre los que se cuentan 8 con el cargo de general o teniente general y 15 con el cargo de coronel o teniente coronel, en todos los casos a cargo de escuadrones o divisiones del ejército y de la marina, en su mayoría.

Sin embargo, Rusia no solo no ha confirmado todos los casos, sino que desde el 5 de abril último no actualiza las cifras de soldados y militares fallecidos. El último reporte indicaba 1.083 muertos identificados en el frente de batalla, de los cuales 217 son oficiales (desde tenientes subalternos hasta generales), lo que constituye el 20 % de todo el personal militar en la lista de bajas confirmadas.