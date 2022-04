La cruel táctica con la que Rusia busca la rendición total en Mariúpol

Mientras el Kremlin insiste en que los soldados ucranianos que se refugian en la planta Azovstal, en la ciudad ucraniana de Mariúpol, deben rendirse, se conoció un nuevo análisis del think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (Institute for the Study of War).

De acuerdo a la institución norteamericana, conformada por militares y diplomáticos retirados, Rusia planea forzar a los ucranianos que resisten en Mariúpol a una rendición mediante el bloqueo de la llegada de alimentos al lugar.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ya había señalado este viernes que Kiev se negaba a autorizar que los soldados depusieran las armas en la región.

La planta metalúrgica de Azovstal se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad de Mariúpol, Ucrania, y en ella se encuentran los últimos soldados que resisten el avance ruso en el lugar.

El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó, además, que las tropas rusas no parecen predispuestas a dejar retirarse, en las actuales condiciones, a los pocos ciudadanos que aún permanecen atrapados en la ciudad, una de las más castigadas en lo que va de la guerra.