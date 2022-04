La esposa del líder ucraniano prorruso Medvedchuk pide a Johnson que medie para un intercambio de prisioneros

"Señor primer ministro, usted tiene una gran influencia sobre el presidente (ucraniano, Volodímir) Zelenski. Si no es usted indiferente al destino de estas personas, ayude a su familia y amigos para que vuelvan, ayúdeme a que vuelva Víktor", afirmó Marchenko en un video publicado en YouTube.



En particular Marchenko hizo referencia a Aiden Aslin, apresado por fuerzas rusas en la ciudad de Mariúpol. Aslin nació en Newark, Nottinghamshire, y posee la doble ciudadanía ucraniana y británica.



Tras la difusión del video, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, señaló en su canal en Telegram que espera que Johnson "no sea lento en responder".



Medvedchuk, líder del partido prorruso Plataforma Opositora por la Vida, fue apresado el pasado 12 de abril vestido con un uniforme militar ucraniano cuando al parecer estaba tratando de huir hacia territorio ruso.



El dirigente prorruso se encontraba bajo arresto domiciliario desde hace más de un año acusado de traición, pero a finales de febrero, poco después de la invasión rusa de Ucrania, se anunció que había huido.