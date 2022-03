Rusia anuncia nuevos ataques de "largo alcance" y Zelenski reclama ayuda a la OTAN

El Ministerio de Defensa ruso anunció que prepara ataques "de precisión de largo alcance" contra las fábricas de material militar ucraniano.

Estos ataques forman parte de la "desmilitarización de Ucrania" que impulsa Moscú, según explicó el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. El funcionario ruso recomendó a la población civil evitar acercarse a este tipo de instalaciones.

En respuesta, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que estos ataques suponen un "asesinato deliberado" de la población ucraniana.

"Muchas de estas industrias se construyeron hace décadas, durante el gobierno soviético. Se construyeron en entornos urbanos. Miles de personas trabajan en ellas. Cientos de miles viven cerca. Es un asesinato, un asesinato deliberado", aseguró en un video.

Además, el presidente de Ucrania reprochó que no haya habido "ni una palabra" de condena para esta iniciativa por parte de los líderes occidentales. "Al menos puede que mañana se den cuenta y reaccionen, que digan algo", agregó en el video que difundió en su canal de Telegram.

"Rusia anunció que mañana bombardeará nuestras industrias de defensa. Muchas de estas están en nuestras ciudades, con los civiles alrededor. Es un asesinato deliberado. Y no veo a ningún líder mundial reaccionar a esto hoy, ningún político occidental", consideró Zelenski.

"Imagina el sentido de impunidad de los agresores que anuncian con anticipación sus atrocidades. Todo porque no existe reacción alguna. Es como si todos los líderes occidentales hubieran desaparecido hoy. Espero que al menos reaccionen mañana", se lamentó el mandatario ucraniano.

"La audacia del agresor es una clara señal para Occidente de que las sanciones que impusieron no son suficientes. No puedes esconderte de esto. No puedes esconderte de nuevos homicidios en Ucrania", completó Zelenski, quien viene reclamando la ayuda de la OTAN desde hace varios días.