Advierten que la situación humanitaria "catastrófica" en una de las ciudades atacadas por Rusia

La situación humanitaria en el puerto ucraniano de Mariupol es "catastrófica" y es vital que los civiles sean evacuados, advirtió el sábado un dirigente de Médicos Sin Fronteras (MSF).



La ciudad sureña, sobre el mar de Azov, cercana a la frontera con Rusia, se encuentra bajo intenso asedio de las tropas rusas y un alto el fuego anunciado el sábado para permitir la salida de civiles no se concretó.



"Es imperativo que este corredor humanitario, que pudo haber sido creado hoy pero que realmente no entró en vigor porque no se respetó el alto el fuego, sea establecido rápidamente para permitir que la población civil, mujeres y niños, salgan de la ciudad", declaró a la agencia de noticias AFP Laurent Ligozat, coordinador de emergencia de MSF en Ucrania.

"Exigimos una solución inmediata para la población de #Mariupol. Los civiles no deben quedar atrapados en una zona de guerra. #Ucrania"





"La situación es catastrófica y empeora día a día", agregó.



La ciudad portuaria de Mariupol es considerada clave en la operación militar rusa.



"Hoy no hay agua potable, la gente tiene grandes problemas para conseguir agua potable y esto se ha vuelto un tema crucial", explicó Ligozat.



"Ya no hay electricidad, no hay calefacción, la comida se está acabando, las tiendas están vacías. Por varios días simplemente nada ha entrado o salido de la ciudad", indicó.



El ministerio ruso de Defensa declaró el sábado un alto el fuego para abrir un corredor humanitario que permita a la población de 450.000 salir de la ciudad.



Sin embargo, autoridades ucranianas pidieron aplazar la evacuación al señalar que la parte rusa continuó bombardeando la ciudad y su entorno.



Rusia posteriormente anunció la reanudación de sus "acciones ofensivas" y cada parte culpó a la otra por el fracaso del alto el fuego.