Ucrania dice que los rusos "destruyen millones de vidas y perderán las guerra"

Mijailo Podoliak, asesor de la Presidencia ucraniana, ha acusado este lunes a Rusia de "destruir las vidas de millones de personas" y ha insistido en que Moscú y la gestión de Vladimir Putin "no entienden los motivos por los que perderá la guerra", tras la invasión a Ucrania.



"Tres millones de ucranianos se han visto forzados a huir a países europeos. En total hay entre once y doce millones de desplazados internos que se han visto forzados a abandonar sus ciudades tras ser destruidas por la artillería rusa", ha dicho.



"Sean conscientes de esta cifra. Rusia y Vladimir Putin destruyen la vida de millones de personas. ¿Aún no es una catástrofe humanitaria a nivel global?", se ha preguntado Podoliak en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.



En este sentido, ha recalcado que Kiev y Volodímir Zelenski han dado orden "en todos los frentes, tanto el militar, el diplomático, el de sanciones y el de las negociaciones", para que haya "menos palabras sobre compra de armas y aún menos palabras sobre los preparativos de la contraofensiva".



Podoliak ha confirmado además que las delegaciones ucraniana y rusa continuarán este lunes sus contactos a través de videoconferencia, antes de resaltar que "ha habido un trabajo extremadamente intenso en los subgrupos de trabajo", según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Dpa.