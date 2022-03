Críticas republicanas a Biden por "retrasar a los Estados Unidos a las décadas de los 70-80"

En réplica al discurso del presidente Joe Biden sobre el estado de la Unión, pronunciado en la noche de ayer en el Congreso de los Estados Unidos, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, una de las republicanas más detractoras de la actual gestión del Gobierno, ofreció un panorama desolador del país al indicar que con la Administración del presidente demócrata los Estados Unidos han regresado a finales de la década de los 70 o principios de los 80, "cuando la inflación desbocada golpeaba a las familias, la ola de crímenes violentos aplastaba nuestras ciudades y el Ejército soviético intentaba redibujar el mapa mundial".

La gobernadora subrayó que "la desastrosa retirada de Afganistán", que culminó a finales de agosto pasado, "supuso algo más que el coste de vidas estadounidenses, traicionó a los aliados y animó a los enemigos", tal y como ahora ocurre con Rusia, que ha lanzado con su invasión militar a Ucrania "un ataque contra la democracia, la libertad y el imperio de la ley".



A su juicio, "el enfoque del presidente en la política internacional ha sido demasiado poco, demasiado tarde", y consideró que EE. UU. no puede proyectar fortaleza en el exterior si es débil en casa.



En lo que se refiere a la situación económica del país, Reynolds arremetió contra Biden por la elevada inflación y señaló que el presidente cree que se trata de "un problema de la clase alta", cuando en realidad "es un problema de todo el mundo". "Se les advirtió de que gastar billones (de dólares) llevaría a una inflación creciente", lamentó Reynolds en referencia al plan de estímulo aprobado en marzo pasado y al de infraestructuras que recibió el visto del Congreso en noviembre.



La gobernadora de Iowa también criticó a Biden por su gestión de la pandemia y unió sus cuestionamientos con la política migratoria del mandatario: "La Administración de Biden requiere vacunas a los estadounidenses que quieren ir a trabajar o proteger este país, pero no a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente", afirmó Reynolds, quien agregó que el Departamento de Justicia "trata a los padres como terroristas domésticos", lo que no hace con los ladrones.



En este punto, por último, expresó su apoyo a los padres que se han mostrado contrarios a las restricciones en los colegios y al uso de medidas para evitar la expansión de la covid, como llevar mascarilla en las aulas.