Si Volodímir Zelenski no firma un acuerdo, Ucrania tendrá que "entregar todo"

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió que si el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no firma un acuerdo con Vladimir Putin, en poco tiempo tendrá que firmar un acta de capitulación.

"Rusia propone a Ucrania, Putin a Zelenski, -y lo sé perfectamente- una variante totalmente aceptable de acuerdo", dijo Lukashenko en una entrevista con la cadena japonesa TBS.

"Rusia no perderá esta guerra", subrayó. Lukashenko está confiado en que el conflicto "concluirá con el establecimiento de la paz".

"Estoy prácticamente convencido de que no tendremos que combatir con Ucrania. Occidente no logrará involucrarnos en este conflicto. Tenemos suficiente inteligencia para no meternos en este conflicto", añadió el mandatario.

Además, el presidente Lukashenko dijo que llamó por teléfono a Volodimir Zelenski y le propuso entablar de inmediato negociaciones con Rusia. "Fue literalmente al tercer o cuarto día de esta guerra. Y él (Zelenski) aceptó", dijo Lukashenko.

"Queremos que allí (en Ucrania) haya paz. Si allí no hay paz, con el tiempo no la habrá en Bielorrusia", concluyó.

Qué es un acta de capitulación

La capitulación conlleva la rendición de las fuerzas derrotadas y la entrega del territorio y sus posesiones a los vencedores a cambio de una serie de condiciones las cuales son acordadas por los líderes y diplomáticos de ambos bandos en disputa.

El artículo 35 de la Convención de La Haya (1899) sobre las leyes y costumbres de la guerra establece que las capitulaciones acordadas entre las partes firmantes deben estar de acuerdo con las reglas del honor militar. Y una vez acordadas deben ser respetadas por ambas partes.

Una de las capitulaciones más famosas fue la conocida como el Tratado de Versalles en 1919 el cual selló la paz en Europa e impuso fuertes condiciones económicas y territoriales a Alemania, lo que produjo inestabilidad en el país y el surgimiento del nazismo.