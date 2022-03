El parecido entre Vladimir Putin y Pink Floyd y los dichos de Volodímir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este jueves durante una intervención por videoconferencia en el Bundstag alemán que Vladimir Putin está construyendo "un muro" en Europa con el ataque iniciado el 24 de febrero contra el país y ha reclamado más apoyo por parte de Berlín.

A la par, la gran analogía de la construcción del muro remite a la legendaria banda británica Pink Floyd, que, con David Gilmour a la cabeza y ya sin Roger Waters, tomó una decisión respecto de la invasión ucraniana.



El mandatario ucraniano ha dicho "ustedes están atrapados detrás de un muro", trazando un paralelismo con el Muro de Berlín y la Guerra Fría, si bien ha incidido en que este muro "es mucho más firme" e impide que otros europeos vean el sufrimiento en Ucrania, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. La analogía con el grupo de rock, para muchos, se dio naturalmente.



Así, Zelenski ha reclamado a Alemania que apoye la petición de Kiev para unirse a la Unión Europea (UE) y ha cargado contra Berlín por retrasar la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, que conecta directamente Rusia y Ucrania.

En este sentido, ha criticado que todas las peticiones ucranianas para abandonar el proyecto antes de la invasión recibieran una única respuesta:

"Economía, economía, economía".

La ofensiva militar rusa arrancó el 24 de febrero tras la orden dada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien días antes había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, situadas en el este del país y escenario de un conflicto desde 2014.

Pink Floyd y su decisión

La banda británica Pink Floyd ha decidido retirar toda su discografía grabada luego del paso de Roger Waters por la banda.

Así, retira toda su discografía desde 1987 y las grabaciones solistas de David Gilmour de las plataformas de streaming de Rusia y Bielorrusia para "apoyar al mundo en la condena enérgica de la invasión rusa a Ucrania".

Entonces, desaparecen allí los álbumes de estudio de Pink Floyd "A Momentary Lapse of Reason" (1987), "The Division Bell" (1994) y "The Endless River" (2014), así como los cuatro álbumes de estudio como solista de Gilmour, incluyendo al más reciente "Rattle That Lock" (2015).

The dogs of war, Pink Floy con Gilmour y sin Waters

