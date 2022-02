Los antivacunas que colapsan Ottawa se proponen derribar al Gobierno de Trudeau

Muchos de los carteles que se ven en los camiones que desde hace ya doce días colapsan el centro de Ottawa y rodean el Parlamento canadiense portan una simple y contundente leyenda, "Fuck Trudeau", "Jódete Trudeau". A pesar del pleno invierno, y con temperaturas récord que han descendido hasta los -24°C durante las últimas noches, arrecian las afirmaciones del estilo "nos vamos a enfrentar a él (Trudeau) y a destruir su Gobierno".

Al día de hoy recorrer las calles del centro de la capital, junto a la explanada a orillas del río Ottawa, es igual que pasear por el escenario de una película apocalíptica. Así, algunas de las avenidas más grandes y normalmente concurridas están desiertas, sin tráfico de vehículos ni de transeúntes.



Según se acerca uno al centro neurálgico de la ciudad comienzan a aparecer los bloqueos, los vehículos policiales y los grandes camiones, en torno a los cuales se arremolinan grupos de personas para calentarse en medio de las gélidas noches. El autodenominado "Convoy de la Libertad" atrajo a unos 3.000 camiones y a entre 10.000 y 15.000 personas.

Hasta el momento el primer ministro concentra la mayor parte de la ira de los manifestantes, a pesar de que son los Gobiernos provinciales los que tienen la responsabilidad de imponer las restricciones que tanto irritan al movimiento antivacunas y a grupos radicales de extrema derecha que dominan las protestas.



"Trudeau no tiene ni idea de lo que está hablando. El líder de mi país me ha calificado, y a todos los que están aquí o creen en nosotros, de racistas, misóginos, sexistas, islamófobos, transfobos", explica uno de los participantes en las protestas.



Aunque la protesta se inició hace ya doce días para denunciar la obligación de vacunarse que tienen los camioneros que cruzan la frontera a Estados Unidos, rápidamente se puso como objetivo "derribar" el Gobierno de Trudeau.



El manifiesto que circula por internet de uno de los grupos que ha organizado las movilizaciones señala que el objetivo es la sustitución del Gobierno por otro no elegido en las urnas sino designado a dedo por el Senado, la gobernadora general del país, Mary Simon, que ejerce de jefa de Estado, y una junta de los manifestantes.



En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, el empresario Elon Musk y políticos republicanos han aplaudido de forma pública, y defendido a los organizadores de la protesta.