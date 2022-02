China alimentará a 80 millones de personas con "arroz de agua salada"

El dato es por demás relevante, aunque, en principio, no lo parezca: el distrito de Jinghai, en el norte de China, en 2021, cosechó cien hectáreas de arroz.

No parece muy significativo, pues se trata del país con la mayor producción de arroz del planeta, no obstante, la valoración radicalmente si se tiene en cuenta que Jinghai se ubica a lo largo de la costa del mar de Bohai y que más de la mitad de su territorio es de suelo alcalino y salado, donde los cultivos no pueden sobrevivir, ha publicado la agencia Bloomberg.

Según la agencia, "la clave de esta abundante cosecha reside en las nuevas cepas de arroz que toleran la sal. Han sido desarrolladas por expertos chinos en el marco de un ambicioso plan para impulsar la producción arrocera del país y asegurar la provisión alimenticia de decenas de millones de personas".

Y continúa: "Esta seguridad alimenticia se ha visto amenazada por el aumento de la demanda de cereales, pues aunque China cuenta con una quinta parte de la población mundial, solo posee el 10 % de las tierras cultivables del planeta. Asimismo, representa una amenaza el aumento del nivel del mar y las interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia del nuevo coronavirus y las tensiones políticas.

Por su lado, la agencia Rt explica que "las nuevas cepas del 'arroz de agua salada' se crearon mediante la sobreexpresión de un gen de arroz silvestre seleccionado que es más resistente a la solución salina y alcalina. Los campos de prueba en Tianjin, municipio de Jinghai, tuvieron un rendimiento de 4,6 toneladas métricas por acre en 2021, lo que supera el promedio nacional para la producción de variedades estándar de arroz".

Wan Jili, gerente del Centro de Investigación y Desarrollo de Arroz Tolerante a Salinas y Álcalis, dijo: "Las semillas son los 'chips' de la agricultura", formando un paralelismo entre los granos y la actual escasez mundial de chips, que juegan un papel crucial en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Sigue Rt: "El objetivo del instituto pasa por utilizar 6,7 millones de hectáreas de tierra estéril para cosechar 30 millones de toneladas de arroz, lo que permitiría alimentar a 80 millones de personas. Zhang Zhaoxin, investigador del Ministerio de Agricultura de China, explicó que, si bien hasta ahora el arroz de agua salada se ha plantado especialmente en campos de prueba, el cultivo comercial pronto despegará con el apoyo del gobierno".

Bloomberg concluye en que "si China puede ser más autosuficiente en alimentos básicos y ello también supondrá una contribución a la seguridad alimentaria mundial. Cuanto menos tenga que importar China, más tendrán otros países".

