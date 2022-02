Por qué a Rusia no le interesa verdaderamente invadir Ucrania

Desde noviembre se viene anunciando la inminente invasión de Rusia a Ucrania. A pesar de los redoblantes que anticipaban tal hecho, el avance no sucede. Resulta que el país de Vladimir Putin tenía otros objetivos y parece estarlo logrando. Por ello en las últimas horas retiró parte de sus tropas en las fronteras con Ucrania, aunque no se considera que esto signifique no vuelvan a aumentar en poco tiempo más.

El conflicto que pesa sobre Ucrania y su "presunto" interés en la incorporación a la OTAN es parte de lo que recubre una compleja historia de disputa cultural al interior del país. En diálogo con Ignacio Hutin, periodista y autor de "Ucrania. Crónicas desde el frente", aparecieron algunos matices que desde lejos no se aprecian.

Las tropas rusas están en territorio de Bielorrusia, al norte de Ucrania, territorio ruso al este de Ucrania y en la península de Crimea que es reclamado por Ucrania como propio pero está bajo control ruso desde 2014. "Rusia anunció el retiro de tropas de la península de Crimea. Ahora bien, la mayor parte de los 130.00 hombres que enviaron, está en los otros dos puntos (Bielorrusia y territorio ruso). Eso no se ha movido y seguro se sumen algunos más".

Las primeras tropas llegaron en noviembre. Sin embargo hace unas semanas atrás Rusia dio un paso que preocupó enormemente a los ucranianos. "A mediados de enero Rusia movilizó tropas hacia Bielorrusia cerca de la frontera con Ucrania que despertó la alarma porque Kiev que es la capital y la ciudad más grande está muy cerca de ese límite". Según el periodista conocedor del territorio, aunque el conflicto lleva un largo tiempo "en general si estás en la capital Kiev no te enterás que hay guerra".

¿Por qué no es inminente que Rusia invada Ucrania?

Algunos medios británicos aseguraron que la invasión rusa se daría en la madrugada del miércoles. Tal como se confirma tras cada anuncio, nada sucede. ¿Por qué?

"Hace semanas que decimos que el ataque va a ser inminente porque lo venimos anunciando desde noviembre y no sucede. Quizás deberíamos pensar que no va a haber ataque porque Rusia no le interesa porque no ganaría absolutamente nada invadiendo Ucrania".

Según pudo detallas el autor de "Ucrania. Crónicas desde el frente" lo que le interesa al país gobernado por Vladimir Putin es "mostrar fuerza, que le presten atención y que todos en Argentina, en Angola, en China y en donde sea estemos debatiendo las demandas de Rusia y en sus términos. En ese sentido ya consiguió lo que quería".

¿Cuáles son esas demandas? Lo que Rusia busca negociar es que por un lado la OTAN no se expanda hacia el Este a países como Ucrania, Georgia y retire armamento de países que ya son miembros de la organización, pero que están muy cerca de la frontera con Rusia como Estonia, Letonia y Lituania y que solían ser miembros de la Unión Soviética (URSS).

"Además hay otro punto que empezó a ser importante en las últimas horas -continuó Hutin- que tiene que ver con que la Unión Europea y la OTAN presionen a Ucrania con que cumpla los acuerdos de Minsk que fueron firmados en septiembre de 2014 y febrero de 2015 para terminar con la guerra en Donbass que es en la región del Este de Ucrania y está hace casi ocho años en guerra. Esos acuerdos se firmaron a un año de iniciado la guerra y Ucrania nunca los aplicó".

Ucrania no reúne los requisitos para ser miembro de la OTAN

Hacia el interior de Ucrania las divisiones "son mucho más que dos". La polarización de identidades entre "el Este de Ucrania, una región mucho más industrializada dónde se habla ruso y mira hacia Rusia y el Oeste que habla ucraniano y mira hacia occidente, la identidad está más ligada al campo"; esta división se fortaleció al comienzo de la guerra en 2014.

Aunque acostumbremos a pensar "los unos y los otros" en Ucrania hay varias divisiones más. "En el occidente del país efectivamente hay un sector que quisiera ser parte de la Unión Europea, pero hay otros que no les interesa porque son nacionalistas y creen que hay que abandonar la historia de dependencias aún cuando sea Bruselas".

Por su parte, en el Este también hay diferencias. Hay un sector que "quiere ser parte de Ucrania pero más ligado a Rusia, otro que busca un sistema más federal que permita mayor autonomía que el actual modelo centralizado y un tercero que directamente es un grupo separatista que quiere abrirse de Ucrania inclusive".

Pese a que el conflicto entre EE.UU. y Rusia parecía ser la presunta incorporación de Ucrania a la OTAN, lo cierto es que no reúne los requisitos para hacerlo. "Una de las condiciones para ingresar a la OTAN es tener el control sobre la totalidad de su territorio. Ucrania no controla la península de Crimea que está bajo dominio ruso desde 2014 y tampoco sobre Donbass, el territorio oriental que está en manos de separatistas o insurgentes". Por lo que no puede incorporarse, "además de ser un país pobre que depende de los aportes extranjeros y que está en guerra hace ocho años. Por si todo esto fuera poco, tiene niveles altísimos de corrupción".

Escuchá la nota completa acá.