Ucrania: ¿multimillonarios abandonan el país en vuelos chárter y aviones privados?

Según asegura el diario Ukrayinska Pravda, varios multimillonarios y empresarios de Ucrania están abandonando el país en vuelos chárter y aviones privados.

Según este diario, solo el domingo 13 de febrero se fueron de Kiev unos 20 chárteres y aviones privados. Y reflexiona, al respecto, el medio: "No ha habido tantos chárteres en 6 años de observaciones".

De esta manera, Ukrayinska Pravda revela que dos de los tres empresarios que encabezan la lista Forbes de los 100 ucranianos más ricos, Rinat Akmétov y Víktor Pinchuk, ya dejaron el territorio en enero.

Indica el diario que, entre las personas que se han ido de Kiev en los últimos días están Vadim Novinski (8.º en la lista de Forbes), Alexánder Yaroslávski (9.º), Boris Kolésnikov (55.º), Vadim Stolar (64.º) y otras personalidades de alto nivel.

"Nadie huye a ninguna parte"

No obstante, hay quienes aseguran que no es así la situación. De hecho, varios empresarios desmintieron la información. Boris Kolésnikov en su cuenta de Facebook declaró: "Un medio mentiroso y perpetuamente manipulador miente como siempre", agregando que no planea irse de Ucrania hasta el 1 de marzo.

Además, Vadim Novinski indicó dijo al medio RBC que el jueves voló a Múnich, pero tiene previsto regresar a Ucrania hoy lunes por la tarde: "El viaje fue planeado y relacionado con cuestiones personales. Nadie huye a ninguna parte, conozco a mucha gente, y puedo decir sin duda que nadie tiene sensación de pánico para huir", sumó.

Asimismo, el grupo de compañías DCH que encabeza Alexánder Yaroslávski, reveló que el empresario sí viajó a Londres el 10 de febrero. "Un viaje fue planificado y se realiza para pasar tiempo con la familia", dijo su oficina de prensa.

Además, el entorno del empresario Andréi Stavntiser (49.º en la lista Forbes) contó a Cenzor.net que el magnate sí que abandonó el país pero se trata del viaje de negocios planificado a Dubái y señalaron que Stavnitser planea regresar a Ucrania "en un futuro próximo".

"Las especulaciones del medio ucraniano se dan en medio de la intensificación de los señalamientos sobre una posible invasión rusa de Ucrania, lo que Moscú ha tachado repetidamente de 'falsos e "infundidos'", publica Rt, agencia afín a intereses rusos.

Al respecto, el viernes "la Cancillería rusa afirmó que se está llevando a cabo 'un ataque mediático coordinado' contra Moscú para 'socavar y desacreditar las justas exigencias de Rusia en materia de garantías de seguridad, así como para justificar las aspiraciones geopolíticas occidentales y el desarrollo militar del territorio ucraniano'", cerró.

