Nueva Zelanda: la insólita estrategia para dispersar manifestantes antivacunas

Autoridades de Nueva Zelanda utilizaron canciones para dispersar manifestantes antivacunas que se encontraban en frente del Parlamento, pero la medida fue duramente criticada.

Entre las canciones populares se encontraban "La Macarena, "Baby Shark" o "Let it go", todas tocadas en bucle.

La idea fue criticada por el superintendente policial de Wellington, Corrie Parnell, que afirmó que la música fortaleció la determinación de los manifestantes de permanecer en el sitio.

"Ciertamente no sería una táctica o una metodología que nosotros hubiéramos utilizado y es algo que hubiéramos preferido que no ocurriera", declaró Parnell.

"Pero ocurrió y ahora debemos lidiar con lo que tenemos al frente", agregó.

Cientos de manifestantes han acampado desde hace una semana, en frente del Parlamento, pese al pedido de la primera ministra Jacinda Ardern de que "vayan a sus casas y lleven a sus niños".

Previo al uso de la música, la policía intentó remover a los manifestantes, mediante el uso de la fuerza, lo que provocó enfrentamientos violentos y más de 100 arrestos.

La protesta se inició como una crítica a la vacunación obligatoria, pero Ardern aseguró que ahora está dominada por activistas antivacunas.

"Incluye gritar insultos a personas que pasan con mascarillas. Hay rótulos pidiendo la ejecución de políticos. Hemos visto comportamientos horrorosos allí", expresó.