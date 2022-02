Funcionario estadounidense dijo que China busca dominar militar y económicamente el mundo

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que China quiere ser la principal potencia militar, económica, diplomática y política "no solo de la región, sino del mundo".

"China quiere un orden (internacional), pero la diferencia es que su orden mundial sería profundamente antiliberal. El nuestro es liberal", explicó Blinken.

Blinken se muestra preocupado por los intereses expansionistas de Pekín en el Mar de la China Meridional, por el que circula un tercio del comercio mundial además de los grandes yacimientos de gas y petróleo. Estas zonas son de un gran interés para múltiples países del sudeste asiático como Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam.

También se preocupa por los pactos comerciales del gigante asiático con otros países y su programa de inversión conocido como la Nueva Ruta de la Seda, del cual Argentina forma parte.

Si bien los intereses de China son preocupantes, Blinken reconoció que el conflicto de Rusia y Ucrania sigue siendo primordial e indicó que mantuvo conversaciones telefónicas con varios homólogos sobre este asunto.

A diferencia de China, para Blinken, Rusia "supone un desafío inmediato, no sólo para Ucrania... sino para algunos principios muy básicos que son relevantes para la seguridad no sólo de la gente en Europa, sino en todo el mundo, incluida Australia".

Se trata de "principios como que el que no puedes cambiar las fronteras de otro país por la fuerza. No puedes decidir por otro país sus opciones, sus políticas con quién se asociará. No puedes ejercer una esfera de influencia que intente someter a tus vecinos a tu voluntad", agregó el secretario de Estado de EE.UU.

Blinken se encuentra en una gira por el Pacífico en la cual visitara Fiyi, Japón y Corea del Sur, donde planea tratar el asunto de Corea del Norte.