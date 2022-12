Ucrania anunció que seguirán ocurriendo explosiones en infraestructuras rusas

Ayer, un un ataque con un dron contra una base área rusa dejó tres muertos, según informó el gobierno de Moscú. Las defensas rusas derribaron el dron cerca de la base de Engels, pero los escombros que cayeron hirieron fatalmente a tres miembros de su personal técnico, confirmó el ministerio de Defensa ruso.

Podoliak, además, aseguró que los incidentes de este tipo en territorio ruso aumentarán en los próximos meses, según informó la agencia de noticias ucraniana Unian.



"Todo lo que está pasando hoy en Rusia (...) está relacionado con la pérdida de control de los procesos de la propia Rusia. La cantidad de sabotajes, detonaciones no detectadas, incendios en instalaciones críticas está aumentando constantemente", explicó Podoliak.



En este sentido, el asesor presidencial agregó que los incendios en Rusia -que han aumentado notablemente en los últimos meses, al registrar casi una decena de fuegos en varios centros comerciales- ocurren porque el país no puede acceder a repuestos o consultas de expertos extranjeros.



Las Fuerzas Armadas ucranianas advirtieron posteriormente a Moscú de que estaría "equivocado" si pensaba que Kiev no atacaría la retaguardia.