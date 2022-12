Sube la tensión y Taiwán pide ampliar el servicio militar obligatorio

Taiwán anunció una ampliación de su servicio militar obligatorio, de cuatro meses a un año, frente a las amenazas que afirma recibir de China, que no le reconoce la independencia sino que lo considera un territorio propio a recuperar en el futuro.



La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, anunció la extensión del servicio militar para todos los hombres nacidos después del 1 de enero de 2005 en una rueda de prensa, tras una reunión de alto nivel sobre seguridad nacional.



"Nadie quiere la guerra", pero por otro lado, "la paz no nos va caer del cielo", anunció la presidenta taiwanesa.



"El actual servicio militar de cuatro meses no es suficiente para responder a una situación que cambia muy rápido", añadió, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AFP.



Por ello, "hemos decidido restaurar el servicio militar de un año a partir de 2024", indicó Tsai, quien destacó que "las intimidaciones y amenazas (de China) contra Taiwán se están haciendo cada vez más evidentes".



La perspectiva de una invasión china cada vez preocupa más al Gobierno de Taipéi y sus aliados occidentales, especialmente después de la ofensiva rusa contra Ucrania.



El presidente chino, Xi Jinping, aseguró que lo que el gigante asiático llama la "reunificación" de Taiwán no puede dejarse para las generaciones futuras.



Taiwán, separada de facto de China continental desde 1949, se vería abrumadoramente superada en un hipotético conflicto, con 88.000 soldados contra más de un millón del Ejército de Beijing, según las estimaciones del Pentágono.



El servicio militar obligatorio era muy impopular en Taiwán. El gobierno anterior redujo el período de un año a cuatro meses con el objetivo de crear una fuerza principalmente voluntaria.



Sin embargo, encuestas recientes muestran que más de tres cuartas partes de los taiwaneses lo consideran demasiado corto.