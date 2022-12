Rusia envió un duro ultimátum a Ucrania

Luego de que Ucrania lograra acertar un duro golpe a Rusia, el ministro de relaciones exteriores ruso, Serguéi Lavrov dijo que Kiev debe cumplir con las exigencias de Moscú. En caso de no hacerlo, el ejército ruso lo hará.

"Las propuestas de desmilitarización y desnazificación de los territorios bajo el régimen (Kiev), y la eliminación de las amenazas a la seguridad de Rusia desde allí son bien conocidas por el enemigo", dijo Serguéi Lavrov que también pidió "devolver las nuevas tierras".

"La cuestión es simple, cúmplanlas por su propio bien. De lo contrario, el ejército ruso será quien decida sobre esta situación", sentenció Lavrov.

Según el funcionario ruso, "la pelota está en el campo" de Kiev y de Washington.

Vladimir Putin busca la paz

El fin de semana, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que el Kremlin estaba listo para "negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables" en Ucrania.

"No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", aseguró el líder ruso.

Moscú no oculta que no se detendrá hasta conseguir sus objetivos, mientras Kiev no ve posible negociar hasta la retirada de los rusos de todo su territorio, incluida la península de Crimea, y desconfía de las palabras de Moscú sobre la preparación de buscar una solución negociada.