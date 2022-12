Nouriel Roubini, el 'Doctor Catástrofe', predice una brutal recesión global

Nouriel Roubini es famoso en el mundo por sus consideraciones económicas pesimistas. El profesional, nacido en Turquía, suele hacer declaraciones que son seguidas por los analistas internacionales.

Ahora, Roubini fue entrevistado por The Financial Times y aseguró que "hay nuevas grandes amenazas que no existían antes y se están acumulando", mientras "estamos haciendo muy poco al respecto".

Y siguió: "Creo que realmente el mundo está en un tren al ralentí destartalado", dijo el turco, apodado Dr. Doom ('Doctor Catástrofe'), quien ganó relevancia cuando predijo la crisis financiera de 2008.

Para él, la recesión "no va a ser una recesión breve y superficial, sino profunda y prolongada".

En la nota del medio británico, Roubini considera que entre las amenazas para la humanidad está el cambio climático y evalúa que las acciones en ese aspecto serán insuficientes. De esta manera, aconseja a los inversores que, en las operaciones que involucren terrenos, tengan en cuenta factores medioambientales.

"La mitad de los terrenos en Estados Unidos serán destruidos por el cambio climático", sentenció.

Además, para él, la inteligencia artificial (IA) terminará con los empleos de oficina.

Y completó: "es cuestión de tiempo que mi trabajo como observador de la Reserva Federal quede completamente obsoleto. Le garantizo que dentro de 10 años la IA va a analizar todos los datos económicos, el discurso de cada gobernador de la Reserva Federal y podrá predecir exactamente lo que esta tiene que hacer mejor que el mejor analista de la Reserva Federal".

A modo de conclusión, indicó que el planeta ya transita la Tercera Guerra Mundial. Según Roubini, empezó en octubre, cuando EE.UU. bloqueó las ventas microchips a China. Ahora, las hostilidades comerciales "llegarán tan lejos que pronto todo, hasta las botellas de agua, tendrán un chip inserto".

