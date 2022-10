El debate que Joe Biden quiere meter en la campaña de EE.UU.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afrontará una elección parlamentaria crucial el próximo 8 de noviembre y lo hará soportando cinco cuestiones graves: la peor inflación en cuarenta años, una recesión que se extiende a todo el año 2022, crisis migratoria con 2,4 millones de deportados durante el último año fiscal, la creciente inseguridad en las grandes ciudades y las tasas para créditos hipotecarios que se duplicaron y hasta triplicaron en apenas doce meses.

Tal vez por ello, Biden decidió jugar una carta fuerte para reconciliarse con los sectores medios, los progresistas y las mujeres.

Concretamente, pidió a los votantes que le otorguen al Partido Demócrata la chance de mantener la supremacía “azul” en la Cámara de Representantes y en el Senado para poder sancionar pronto una nueva norma que garantice la práctica del aborto en toda la Nación.

La interrupción del embarazo, que fue legalizada desde hace medio siglo con otro fallo de la Corte (Roe vs Wade), depende desde junio pasado de cada uno de los cincuenta estados de la Unión.

Por seis votos contra tres, los ministros conservadores del máximo tribunal de la súper potencia cambiaron reglas que ya parecían inamovibles.

“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. sobre la interrupción de los embarazos es muy clara: dice que la Constitución Nacional no le prohíbe a cada uno de los miembros de la Unión regular sobre el aborto. Desde hace cuatro meses, se ha dejado sin efecto el fallo que permitió esta tipo de prácticas en todo el país. La Corte ha devuelto la cuestión al pueblo y sus representantes electos en cada distrito sub nacional. Lo que nos está señalando el honorable tribunal es que, dentro de su competencia, cada uno de los cincuenta miembros de la nación tiene sus propios derechos. Como ocurre con la pena de muerte o con el juego. Habrá 25 estados que reconocerán estas prácticas y otros 25 que dirán que no. Por todo esto, a mí me parece extraño que el presidente Joe Biden quiera llevar este tema a una nueva legislación. Está claro que esto no le compete a la Casa Blanca porque se trata de un sistema político y jurídico muy federal”, afirmó el doctor Alfredo Vítolo, constitucionalista argentino egresado de la Universidad de Harvard.