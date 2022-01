Estados Unidos aún reconoce a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos afirmó este martes que sigue reconociendo al exdiputado Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, pese a las dudas expresadas dentro de la propia oposición venezolana.



"Continuamos reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa telefónica.



Las declaraciones del funcionario estadounidense se producen después de que este lunes la denominada plataforma unitaria de la oposición venezolana acordase respaldar una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, a la "presidencia encargada (interina)" de Guaidó.



Asimismo, Price instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "a volver a involucrarse" en las negociaciones celebradas el año pasado en México "por el bien del pueblo venezolano".



"Respaldamos el deseo del pueblo venezolano de una pacífica restauración de la democracia a través de elecciones justas y libres", agregó el portavoz estadounidense.



El Gobierno de Maduro y la oposición venezolana habían iniciado un proceso de negociación el 13 de agosto en México, tras una propuesta de Guaidó.



Pero el pasado 16 de octubre, la Administración de Maduro suspendió las conversaciones, luego de que Cabo Verde extraditara a EE.UU. al empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano y quien fue incluido como miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación.



Este sábado, Maduro mostró su esperanza de que se abra un diálogo "directo, valiente, sincero y de entendimiento" con el Gobierno estadounidense.



"Ojalá, quién sabe cuándo y con quién, se abran las posibilidades de un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos. Ojalá fuera con el Gobierno de Joe Biden. Si se da, muy bien y, si no se da, seguimos con nuestro bregar", dijo Maduro en una entrevista con el canal multiestatal Telesur.



Guaidó se proclamó presidente encargado en enero de 2019, cuando también lideraba la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que contaba entonces con amplia mayoría opositora, amparado en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días, con la premisa, entre otras, de convocar unas elecciones que nunca llegaron.



A ese cargo llegó desde el puesto de presidente de la AN, una condición que perdió tras las elecciones legislativas de 2020, a las que no se presentó, como tampoco hizo la mayoría del bloque opositor.



Debido a ello, la AN estrenó el 5 de enero de 2021 una nueva composición en la que el 92 % de los asientos están ocupados por oficialistas, y el resto, por opositores disidentes del bloque de Guaidó.