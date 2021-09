Apple fabricará autos eléctricos: cuándo y cómo empezará la producción

Desde hace unos 10 años, hay rumores de que Apple planea fabricar de automóviles. No obstante, la información sobre este tema no es precisa y aún no se ha realizado ningún anuncio oficial.

En diciembre de 2020, la agencia Reuters publicó que el fabricante de iPhone tiene la intención de producir un vehículo eléctrico de pasajeros con "tecnología de batería revolucionaria" y también tecnología de vehículos automatizados para 2024.

Ahora, un reporte de DigiTimes quiere confirmar estos rumores. Según el sitio, Apple está en conversaciones con varios proveedores y fabricantes asiáticos para encontrar los mejores socios para la producción en masa de su Apple Car, cuyo comienzo estaría programado para 2024.

Según indica el portal, teniendo en cuenta la prolongada escasez de microchips y semiconductores, la compañía debería administrar su planificación con años de anticipación para asegurarse los componentes que hacen falta para su vehículo eléctrico.

"De acuerdo con algunas fuentes del medio, Apple ya se ha reunido con varios proveedores chinos que posiblemente podrían producir baterías para el Apple Car, pero no expresaron voluntad para satisfacer la demanda de la compañía sobre la fabricación de esos componentes en suelo estadounidense. Como consecuencia, Apple ha cambiado su búsqueda de proveedores a Corea del Sur y Japón, donde supuestamente la compañía ya ha tenido contacto con Panasonic, LG, Samsung y otros", aporta la agencia Rt.

Siguiendo estas líneas, hay rumores de que la compañía estadounidense puede colaborar con un fabricante de automóviles tradicional del tipo de Toyota o Hyundai, que podría darle la experiencia necesaria en la producción masiva de diferentes vehículos. No obstante, la firma todavía no ha dado declaraciones oficiales.

