Especialistas advierten que Chile "debe prepararse para lo peor"

La presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Izkia Siches, advirtió que la sociedad chilena debe prepararse "para el escenario más duro", mientras el país continúa enfrentándose a un incremento de casos de coronavirus en las últimas semanas.



"Tenemos que estar preparados para lo peor", anticipó Siches, citada por los diarios El Mercurio y Cooperativa, pero prefirió ser cautelosa y alejarse de las proyecciones: "Hay que medir cada día y mirar las cifras de cada jornada, más que hacer pronósticos que finalmente pueden terminar en algo totalmente distinto".



En los últimos días, Chile experimentó un incremento de casos de la covid-19 tras dos meses a la baja. El sábado reportó casi 750 infectados, y el viernes un poco más de 850 por segundo día consecutivo; cifras como estas habían sido registradas a principio de agosto.



En tanto, el promedio de contagios en los últimos siete días es de 570.

[#ReporteDiario] Conoce el balance diario de #Covid19 en uD83CuDDE8uD83CuDDF1, con información entregada por el @ministeriosalud

uD83DuDD14 Recuerda continuar con las medidas de autocuidado:

uD83DuDCCC uD83DuDE37

uD83DuDCCC ?uD83CuDFFDuD83EuDD1AuD83CuDFFDuD83DuDCA7uD83EuDDFC

uD83DuDCCC uD83EuDDCDuD83CuDFFB????uD83EuDDCDuD83CuDFFE

¡Cuídate y cuídanos! pic.twitter.com/q8MpNVOO0g — Colegio Médico de Chile - Colmed Chile (@colmedchile) September 26, 2021





En relación con las muertes por la enfermedad, el viernes se contabilizaron nueve, luego de que el viernes la cifra diaria fuera de 13 y el jueves de 31. El promedio de decesos de los últimos siete días es de 13.



"Como país tenemos que aprender de esos errores. Ya nos ha pasado dos veces y nos ha costado una gran cantidad de vidas de compatriotas", precisó la presidenta de Colmed, y añadió que el país está "en el momento de mayor incertidumbre", por no conocerse la "envergadura que va a ser esta ola".



De acuerdo con la doctora se pueden presentar tres escenarios: el de la inmunidad de rebaño y que la ola pase sin mayor impacto; el de un panorama similar al de Israel, Inglaterra y Estados Unidos, con una ola que afecta a vacunados y no vacunados; el de una ola peor que las anteriores, como ocurrió en el sudeste asiático y África.



Ante la posibilidad de una nueva cuarentena, Siches expresó que espera que no se vuelven a aplicar, pero agregó: "Comprendo que si tenemos un aumento de casos, si la variante delta nos golpea y las unidades críticas tienen un aumento importante, es algo que no podemos descartar".



Con respecto de la adquisición de vacunas, la experta destacó que "hacer negociaciones muy precoces fue muy acertado y también la expansión en materia de la respuesta asistencial de camas críticas", pero remarcó que los desaciertos del Gobierno se centran en la gobernanza y la transparencia.



Al 24 de septiembre, Chile había vacunado contra el coronavirus al 79% de la población, es decir casi 15 millones de habitantes, al menos con una dosis, mientras que 74,4%, un poco más de 14 millones, contaban con la pauta completa.



Desde el inicio de la pandemia de la covid-19 y hasta este domingo, el país había acumulado más 1,65 millones de infectados y 37.423 fallecidos por la enfermedad.