En África, los vacunados con las dos dosis no llegan ni siquiera al 2%

Axel van Trotsenburg, director gerente de operaciones del Banco Mundial, la entidad con sede en Washington, ha estado en Bruselas para hablar sobre la covid-19 y sobre un nuevo informe del Banco Mundial que muestra que el cambio climático podría forzar a más de 200 millones de personas a migrar hasta 2050.

Primero, hablemos de esos nuevos datos sobre el cambio climático y el impacto que está teniendo, por supuesto, en Europa. Este verano vimos las inundaciones aquí en Bélgica y los devastadores incendios forestales en Grecia, que tuvieron un impacto devastador en vidas y medios de subsistencia.

¿Qué más puede hacer Europa para prevenir estos futuros desastres?

Axel van Trotsenburg: "Bueno, Europa puede hacer más, pero en realidad el mundo entero necesita hacer más. Lo que estamos tratando de mostrar en nuestros informes es que se trata de una responsabilidad global, un desafío global y requerirá soluciones globales. Si miramos, por ejemplo, las emisiones que provienen de las plantas de carbón, este es esencialmente un problema asiático. Por lo tanto, necesitaremos coordinar no solo las actividades en Europa, sino también en otras partes... Asia y las Américas".

Cuando dice la palabra global, me viene a la mente la COP 26, el gran evento que todos estamos esperando. ¿Cómo ayudará el Banco Mundial a los países más pobres con la transición climática? Y sé que antes de esta reunión, en Glasgow, ha habido mucha presión sobre el Banco Mundial para que intensifique las finanzas.

"Bueno, estamos de acuerdo en que todos tenemos que hacer nuestra parte. Estamos de acuerdo en eso. Y hemos sido agresivos al respecto. Hemos estado ampliando sistemáticamente nuestras actividades climáticas. Para darle una idea, nuestra financiación climática ha aumentado aproximadamente un 50% en los últimos dos años, de aproximadamente 14.000 millones a 21.000 millones de dólares".

¿Y cómo asegurarse de que esta financiación climática o la recuperación económica son ambientalmente sostenibles?

"Bueno, esto centra las actividades del Banco Mundial. Me refiero a sostenibilidad y desarrollo a largo plazo. Y es que en nuestros programas, siempre miramos a largo plazo. En realidad, esta fue la forma en que se creó originalmente el Banco Mundial hace 75 años, pensando en el desarrollo a largo plazo".

Bueno, esa es la preocupación que he visto esta mañana. Según un informe de Oxfam, esta transición no solo debería centrarse en reducir las emisiones, sino también en ayudar a los países a ser más resilientes y a adaptarse a los "efectos peligrosos del cambio climático".

"No podríamos estar más de acuerdo porque tenemos que mirar la resiliencia, pero también la inclusión. Lo que estamos viendo es que el cambio climático puede llevar, nuevamente, a muchos, muchos millones de personas a la pobreza extrema, particularmente en África, y que estos sistemas no están preparados para enfrentarlo. Así que esa es la razón por la que no podemos considerar una inversión aislada. Hay que plantearse: ¿es resiliente pero también inclusivo?". Axel van Trotsenburg, Banco Mundial.

Y en ese informe también hoy, Oxfam dice que los países pobres podrían enfrentarse a un déficit de 79.000 millones de dólares en seis años en la financiación climática. Bastante preocupante...

"Bueno, creo que, por desgracia, muchos, muchos de los países más pobres se enfrentan a déficits. Esto es evidente en este momento, con la crisis de la COVID. Además de esto, hay una crisis climática. También hay crisis locales como la crisis de las langostas. Ésta es también la razón por la que el banco ha dado un paso al frente de manera muy agresiva en nuestra ayuda, particularmente a África. Nuestra ayuda a África, el año pasado fue de unos 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones fueron subvenciones. Y se necesita más".

Se necesita más. De acuerdo, todavía no hemos mencionado la COVID, pero hemos visto que se han administrado más de mil millones de dosis en todo el mundo, pero menos del 0,2% en los países con ingresos más bajos. ¿Quién tiene la culpa de este enorme desequilibrio?

"Bueno, estamos muy preocupados. Hemos hablado de esto. Lamentablemente, los países más pobres, y en particular África, se han quedado fuera. Menos de un 2% han sido completamente vacunados. Creemos que esto es inaceptable. Tenemos que hacer más. Los objetivos establecidos por la Unión Africana son vacunar al 40% de la población antes de finales de año. Centrémonos en eso. Uno de los problemas es acceder a la vacuna".

Eso es lo que quería preguntarle. Quizás, le decepcionó el discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, la semana pasada, cuando dijo que la UE prometería doscientos millones más de vacunas a Covax para los países más pobres. Pero supongo que la verdadera pregunta es, ¿no es posible suspender los derechos de propiedad intelectual?

"Eso no va a resolver el problema hoy. Lo que hay que ver, a medio plazo, es cómo puede haber más capacidad de producción en África. Y hay cuestiones sobre cómo se hace eso, licencias, derechos de propiedad intelectual, las posibilidades de importación o las restricciones a la exportación impuestas por los países industrializados, que podrían ser limitaciones. Todas esas cosas deben discutirse, pero ese es un problema a medio plazo. Decimos que necesitamos vacunarnos ahora mismo y luego necesitamos ver cómo podemos ayudar a los países de bajos ingresos, fortaleciendo integralmente sus sistemas sanitarios, pero también brindando la posibilidad de tener su propia capacidad productiva".

Insiste en que es un problema global, que necesita una respuesta global. Pero si miramos a las naciones ricas, la UE incluida, están bloqueando una propuesta de la OMC que anularía los monopolios de las empresas farmacéuticas, lo que podría aumentar la producción, el acceso a las vacunas que salvan vidas y asegurar el acceso a los países pobres. ¿Cree que los Gobiernos anteponen los beneficios a las personas?

"No, creo que todos los países tienen sus propios intereses, creo que ahora mismo hay tantos temas que podemos discutir sobre las vacunas que potencialmente podríamos perder de vista lo que importa hoy y hoy es el acceso. Y hoy hay vacunas y hay dosis disponibles que no llegan a los países más pobres. Y nuestro objetivo es lograr eso primero. Y estamos de acuerdo en que tenemos que analizar los demás temas después. Pero si discutimos todo al mismo tiempo en las negociaciones internacionales, el resultado es que todo se retrasa. Y, básicamente, fallaremos a las personas en África para que se les proporcionen las vacunas que merecen tan desesperadamente".

Antes de terminar, me gustaría preguntarle sobre la crisis económica en el Líbano. Hay poca información, y lo hemos estado siguiendo de cerca aquí en Euronews. ¿Hay algo que puedan hacer instituciones como el Banco Mundial? Y si no es así, ¿por qué?

"El Líbano es un miembro fundador del Banco Mundial, así que nos hemos comprometido con él. Creo que el Líbano tiene un entorno político muy difícil, con poco consenso en esto. Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno necesita unirse y obtener un plan que sirva a los libaneses y no a intereses concretos".

