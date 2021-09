La buena noticia en Chile sobre la pandemia que ilusiona a los argentinos

El Ministerio de Salud chileno (Minsal) informó hoy que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, no se registraron muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas, una noticia que llega en medio de un descenso de contagios y del debate por la aplicación o no de la tercera dosis de la vacuna.



El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) registró 297 nuevos casos de covid-19 y ningún fallecido en las últimas 24 horas, algo que no ocurría desde marzo del 2020, mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra en el 44%, según informó el medio local La Nación.

Asimismo, el Gobierno chileno tiene previsto anunciar mañana, miércoles, los cambios al Plan Fronteras Protegidas. Incluirán medidas que comenzarán a regir en las próximas semanas y que implican flexibilizar el ingreso al país.





En cuanto a la campaña de vacunación, Chile ya inmunizó completamente al 72,3% de su población y comenzará a hacerlo a partir del 27 de septiembre en niños de entre seis y 12 años con las vacunas del laboratorio Sinovac.



Pese a que la OMS no esté de acuerdo con la aplicación de una tercera dosis, Chile ya colocó 2,3 millones de dosis de refuerzo a los mayores de 55 años y enfermos crónicos, una decisión que defendió el ministro de Salud chileno, Enrique Paris.



Además, el ministro señaló que de seguir con el descenso de los contagios y el retraso de la llegada de la variante Delta, habrá modificaciones a partir de octubre en las fronteras que se encuentran cerradas a los turistas desde abril.