Violenta protesta de antivacunas en las oficinas de la BBC en Londres

Manifestantes en contra de la implementación del “pase sanitario” y la vacunación contra la covid-19 en menores de edad intentaron ingresar hoy a la fuerza en una oficina de la cadena BBC, en Londres.

Los participantes en los disturbios gritaban: "¡Qué vergüenza!" y acusaban a la cadena de no presentar información veraz sobre la vacunación, según informó el medio local The Independent.



En un video difundido por el periódico local The Mirror, se ve que los agentes apenas pueden frenar a la multitud, que está irrumpiendo en la entrada del edificio ocupado por BBC Studioworks, subsidiaria comercial de la compañía.



Un representante de las fuerzas del orden informó al medio que ninguno de los manifestantes fue detenido.

Protesta afuera de las oficinas del canal de televisión estatal BBC en West London

El Gobierno británico anunció la semana pasada que extenderá el programa de vacunación contra el coronavirus a todos los jóvenes de 16 y 17 años.



Hasta el momento se ofrece la vacuna de Pfizer-BioNTech a menores de 18 años con complicaciones médicas, discapacidades o que viven en estrecho contacto con personas con problemas de inmunodeficiencia.



En cuanto al “pase sanitario”, no solo en el Reino Unido genera rechazo en algunos sectores de la población.

Este lunes 9 de agosto, manifestantes intentan ingresar a las oficinas de la BBC, en el oeste de Londres, para protestar contra los pasaportes covid, implementados por el gobierno.





En Francia, al menos 237.000 personas salieron a las calles de más de 100 ciudades durante este fin de semana, en la víspera de la habilitación de un certificado que será obligatorio para el ingreso a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales y trenes de larga distancia.



Por otro lado, en Italia al menos 20 millones de personas descargaron el "pase verde" en los primeros tres días de vigencia del certificado que permite la entrada en bares y participar de distintas actividades bajo techo y al aire libre.



La implementación del "pase sanitario" gana terreno en el mundo y estará también próximamente en Nueva York.