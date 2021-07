Apocalipsis: la propuesta china para salvar al planeta de asteroides

Una investigación china ha sido publicada en Icarus y tiene características extraordinarias. Según el trabajo, especialistas chinos proponen disminuir la amenaza de asteroides enormes, que pueden hacer desaparecer países enteros, con un escudo de cohetes Larga Marcha 5, de fabricación china.

No obstante, según estimaciones de los especialistas, al menos en los próximos 100 años, no hay amenaza de colisión a la vista y se considera que hay un 99% de posibilidades de que ese impacto no exista.

Aún así, los científicos de China revelan que es posible cambiar la ruta de esas enormes rocosos que se dirijan a la Tierra.

El trabajo, sin embargo, requiere de enormes cantidades de energía cinética, tal vez de armas nucleares, pero si bien se lograría el objetivo, la explosión tras su impacto podría descomponer el asteroide en fragmentos peligrosos que, de alcanzar la Tierra, dañarla.

23 cohetes

Los científicos proponen lanzar a la vez 23 cohetes Larga Marcha 5 al espacio, que pesan cerca de 1.000 toneladas cada uno durante el despegue, "con deflectores instalados en la parte superior, que son unos dispositivos diseñados para evitar la fragmentación del asteroide, y, de esta forma desviar el blanco cambiando su trayectoria de vuelo", publica la agencia Rt.

"Los autores del estudio realizaron sus cálculos tomando como ejemplo el asteroide Bennu, de 490 metros de diámetro y tan alto como el rascacielos neoyorquino Empire State Building, que sí podría provocar consecuencias desastrosas, pero tiene un 0,037 % de probabilidad de impactar contra la Tierra, y eso en todo caso sería entre 2175 y 2199", sigue.

También Estados Unidos

Estados Unidos también ha trabajado una propuesta semejante.

Una propuesta similar de EE.UU. fue generada asimismo por investigadores de la NASA y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, en 2018. "En un escenario del lanzamiento de cohetes 10 años antes del potencial impacto, se necesitarían entre 34 y 53 cohetes Delta IV, y en el caso de aumentar ese plazo hasta 25 años, podría limitarse a entre 7 y 11 lanzamientos", dice Rt.

No obstante, según los cálculos de astrónomos chinos, el trabajo de desviar un asteroide como Bennu presupondría el lanzamiento de 75 cohetes Delta IV con 10 años de antelación, que son muchos más que los 23 cohetes Larga Marcha 5 necesarios para la misma tarea.

Nasa, Sciencedirect, Rt, Cneos, Llnl, Ecosdeunmundoestrellado, Youtube.