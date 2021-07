Qué dijo Jair Bolsonaro sobre su posible reelección en 2022

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, indicó que todavía no es segura su candidatura en la próxima elección de 2022.

“No me he lanzado, todavía no sé si voy a ser candidato”, fueron las palabras del mandatario en un reportaje con radio Jovem Pam. Esto sucedió luego de que Luiz Inácio Lula da Silva lo criticara y acusara de ya haberse lanzado como candidato presidencial.

A su vez, las encuestas electorales muestran que Bolsonaro podría ser derrotado por Lula, el líder del Partido de los Trabajadores por un amplio margen en 2022.

Por otro lado, Bolsonaro indicó que no sabe si sería un candidato con el actual sistema de votación electrónica. Esto se enlaza con que el presidente brasilero se encuentra haciendo campaña para que el Congreso apruebe un sistema con impresión de votos, pero la propuesta de enmienda constitucional corre el riesgo de ser derrotada incluso en la comisión especial que la analiza.

Debido a un posible fracaso de la propuesta, Bolsonaro insinuó que puede no postularse para el cargo.

Lula da Silva es el principal rival de Jair Bolsonaro.

Lula da Silva mostró en abril que se encuentra dispuesto a presentarse a las próximas elecciones presidenciales. El político manifestó a C5N y que “si es necesario y tengo que ser candidato en el 2022 para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro” lo haría sin dudarlo.