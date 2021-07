Las manifestaciones en Cuba ya dejaron un muerto

Un hombre terminó muerto tras acciones policiales en una protesta al sur de La Habana, en el municipio de Arroyo Naranjo.

Las calles son patrulladas por policías y militares en las ciudades grandes del país para evitar nuevas manifestaciones. Además, internet está cortado desde el domingo en Cuba.

Para el gobierno, las protestas son "disturbios y actos vandálicos".

En tanto, las familias y los amigos de los detenidos los buscan por las comisarías y en algún caso no los encuentran. Tal es el caso de la hermana de un detenido que explica sus gestiones para localizarlo:

"Le dieron tremenda mano de golpe injustamente y se lo llevaron (a su hermano detenido por disturbios en poblado de la Guinera en la Habana). Ayer vine (a la comisaría) y no querían atender a nadie porque ellos decían que, hasta mañana, mira la hora que es, yo no he dormido. A mi mamá por poco le da un infarto y por gusto, no les importó y no se sabe dónde está mi hermano".

Los apresados rondan los 150, según Human Rights Watch. Entre ellos, hay periodistas, opositores y activistas y periodistas.

La youtuber presa

Ganó difusión en España y luego en muchos países, el caso la "youtuber" cubana Dina Stars, apresada en su casa justo cuando hacía una entrevista en directo con el canal de televisión español Cuatro.

En Cuba no hay Internet desde las manifestaciones del domingo. Un cierre que dificulta conocer la situación real del país.

Para el ministro al frente de Asuntos Exteriores en Cuba, el canciller Bruno Rodríguez, no se trata de un acto de censura premeditado, lo atribuye a las carencias permanentes de la isla:

"El país está viviendo estos días una situación compleja, el acceso a la información de nuestro pueblo es un derecho, está claro que hay condiciones complejas que se reflejan no solo en el derecho a la información, se reflejan en el derecho a la alimentación, estamos pasando dificultades", marcó en una conferencia de prensa en La Habana.

Para Cuba el responsable directo de todo es Estados Unidos, por la sanciones que aplicada desde hace sesenta años y fueron endurecidas durante la presidencia de Donald Trump.

A la vez, gente se manifestó apoyando las protestas y también apoyando al gobierno de La Habana por todo el mundo.

Euronews, Youtube.