De no creer: una influencer cubana fue detenida mientras daba una entrevista en vivo

Dina Stars, una actriz y activista política cubana, fue demorada por autoridades policiales mientras era entrevistada en vivo por Todo Es Mentira, un show que forma parte de la emisora española Cuatro.

Lo sucedido se da en un contexto de protestas en el país centroamericano, donde miles de personas salieron a las calles a manifestarse en contra del régimen impuesto por el Gobierno cubano.

Stars se encontraba realizando una videollamada con el canal español, con el fin de dar aportes acerca de la delicada situación que vive su país, cuando de repente fue interceptada por miembros de Seguridad del Gobierno.

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", denunció Stars. Acerca de las razones por las que la llevaban, comentó: "No lo sé, me pidieron que los acompañara".

Puntualmente, Stars participó de una masiva marcha realizada en La Habana durante la tarde del pasado domingo. Allí, la activista filmó la convocatoria y la compartió en su canal de YouTube.