Ni Bezos ni Musk: este es el primer turista en ir al espacio

Antes que ningún otro par, antes que Jeff Bezos, antes que Elon Musk, otro multimillonario de Estados Unidos, Richard Branson, se convirtió en el primero en viajar al espacio.

Branson es dueño de la empresa Virgin Galactic, que ha desarrollado el proyecto.

Se sabe que ya hay más de 600 personas que reservaron tickets para hacer esta experiencia. El precio ronda los U$S250.000.

Avión alado

La nave partió el domingo a la madrugada desde Nuevo México.

En ella iban trabajadores de Virgin Galactic: Beth Moses, Colin Bennett y Sirisha Bandla; además, los pilotos Dave Mackay y Michael Masucci.

El SpaceShipTwo es un avión alado con un solo motor de cohete que la empresa ha desarrollado durante casi 20 años. Se elevó pegado debajo de su gran nave nodriza de dos fuselajes, apodada WhiteKnightTwo, nave que se elevó a los cielos a las 8:30 am hora local y llegó a los 15.240 metros en el aire.

A las 9,15, el SpaceShipTwo se separó de su nave nodriza y cayó momentáneamente antes de que su motor cobrara vida y el vehículo se disparara hacia arriba.

El disfrute

Los pasajeros soportaron hasta tres G de fuerza por el estallido de aceleración extrema y observaron cómo el cielo azul se desvanecía en la oscuridad tapizada de estrellas del espacio exterior.

Así, la nave estuvo suspendida en la ingravidez durante unos minutos, lo que dejó a los pasajeros disfrutar de vistas panorámicas de la Tierra y el espacio mientras el vehículo SpaceShipTwo giraba sobre su vientre.

Después, abrió su sistema de plumas, que curva las alas del avión hacia arriba, imitando la forma de un volante de bádminton, para girar la nave espacial hacia la derecha mientras voló de regreso a la atmósfera de la Tierra y se deslizó de retorno a una pista de aterrizaje.

Este vuelo fue apenas el cuarto de prueba de la nave que alcanzó el borde del espacio.

Previamente al despegue, hubo una fiesta de Branson con amigos, familiares, empleados y algunos invitados VIP presentes. Incluso, Branson tuiteó una foto de él mismo y Elon Musk descalzo pasando el rato. Y el músico Khalid cantó una canción inédita en un escenario al aire libre.

Venció a Jeff Bezos

Nueve días antes que Jeff Bezos, Richard Branson fue al espacio con su propio proyecto.

El dueño de Amazon, Bezos, irá al espacio suborbital en la nave espacial de su propia empresa, Blue Origin.

"Todo es parte del desarrollo del llamado turismo espacial suborbital (vuelo de ida y vuelta relativamente sencillo, en lugar de orbitar la Tierra por tiempo más prolongado) un negocio con el objetivo claro de permitir a miles experimentar la adrenalina y las vistas panorámicas de nuestro planeta de origen que estos vuelos pueden ofrecer", refleja Cnn.

En este sentido, Bezos y Branson son competidores directos en este sector, cada uno de los cuales ofrece boletos a clientes con mucho dinero para viajes breves a la atmósfera superior a bordo de naves espaciales supersónicas impulsadas por cohetes.

Virgin Galactic planea un vuelo más de prueba y empezará a volar con clientes. Este vuelo de Richard Branson también ayuda a acrecentar la reputación de Virgin Galactic como "la primera línea espacial comercial del mundo".

No obstante, el vuelo de Bezos del 20 de julio, podría ya iniciar las operaciones comerciales de su empresa, porque uno de sus compañeros de viaje en el vuelo es un cliente de pago, que ganó un boleto a través de una subasta benéfica por el precio de 28 millones de dólares. No obstante, la empresa aún no empieza a vender entradas al público, ni ha fijado una fecha específica sobre cuando planea hacerlo.

