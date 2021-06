Israel: "Estamos decepcionados por el voto de la Argentina en la ONU"

La embajadora de Israel, Galit Ronen, criticó la decisión de Argentina que votó a favor de la creación de una comisión internacional para investigar las violaciones de los derechos humanos en el conflicto bélico entre palestinos e israelíes.

"Estamos decepcionados. Pensamos que un país que sufrió en carne propia el terrorismo, y no una sino dos veces, debería apoyar a Israel y luchar contra el terrorismo", explicó.

La embajadora dijo no entender el voto ya que "hay miles de argentinos en Israel que en estos días debieron correr a los refugios y soportar bombardeos". Además, explicó que la resolución "ayuda a Hamas, no a los palestinos".

Ronen criticó que no se mencione el nombre de Hamas ni el deber de Israel de defender a sus ciudadanos y que la iniciativa trata a "Hamas e Israel como si fueran iguales y no lo son", sostuvo.

Para la representante del Gobierno israelí "Hamas cometió un doble crimen de guerra" ya que la organización terrorista atacó a la población civil en Israel y utilizó su propia población como escudo humano.

Durante el conflicto, Israel bombardeó un edificio utilizado por medios de comunicación como Associated Press y Al Jazeera. Sobre esto la diplomática explicó que en ese edificio se encontraba un centro de investigaciones y de desarrollo de misiles, "lo pusieron ahí porque sabían que Israel no quería atacar a los medios de comunicación, a los que también utilizaron de escudo", afirmó.

"No murió nadie allí, se les dio suficiente tiempo para evacuar el lugar", agregó.

La colectividad judía en Argentina es la quina más grande del mundo y cerca de 80.000 argentinos judíos viven en Israel, entre ellos el padre de Guideon Saar un candidato de las recientes elecciones.

Argentina sufrió dos atentados terroristas, contra la embajada de Israel y la AMIA, que aún no se han resuelto, sobre esto la embajadora dijo que la esperanza "es lo último que se pierde" y que las familias de las víctimas esperan justicia, "el sufrimiento es grande, por eso no entendemos como Argentina no votó contra el terrorismo" agregó.

Sobre los atentados en Argentina, la embajadora dijo que: "El nombre es Hezbollah y el apellido es Irán. Lo mismo ocurre con Hamas, que es el nombre, y el apellido es también Irán".

Ronen considera que hay un rebrote de antisemitismo en Argentina y que "hay que luchar contra esto, y este gobierno adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el recuerdo de la Shoá (recuerdo del holocausto).

"Eso fue muy importante y cualquier país que esté a favor de los derechos humanos debería pelear contra el antisemitismo", agregó.

Por último, expresó que "los vínculos entre ambos países son fuertes, y van en muchas direcciones.