Experto: Creer que hay ovnis en la Tierra es "el colmo de la estupidez"

Contestando a las preguntas de los oyentes en un programa de CBC Radio, el astronauta canadiense Chris Hadfield compartió sus pensamientos acerca del creciente debate sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados, sucesos que incluso fueron señalados en una de las recientes conferencias de prensa de Joe Biden.

"Evidentemente, he visto innumerables cosas en el cielo que no entiendo. Pero ver algo en el cielo que no entiendes y concluir inmediatamente que es vida inteligente de otro sistema solar es el colmo de la estupidez y la falta de lógica", señaló Hadfield, que sirvió como piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense y de la Marina estadounidense.

"He visto innumerables cosas en el cielo que no entiendo" (Joe Biden)

Intrigante y divertido

Hadfield reconoció que es un tema "intrigante" y "es muy divertido pensar en ello".

No excluyó que fuera posible la existencia de vida en otras partes del universo, pero definitivamente hasta el momento, no se ha encontrado "ninguna evidencia de vida en ningún lugar excepto en la Tierra".

Además, el astronauta, quien participó en tres misiones espaciales y fue el primer comandante canadiense de la Estación Espacial Internacional, destacó que el estudio de Marte es crucial para saber si estamos solos en el universo.

"¿Por qué estamos tratando de aterrizar en Marte? Bueno, creo que la pregunta fundamental es que Marte se parecía mucho a la Tierra hace 4.000 millones de años cuando la vida se formó por primera vez en la Tierra. Entonces, si sucedió aquí, ¿sucedió allí? Y esto será evidente en algún lugar del registro geológico", dijo Hadfield, que también es conocido por interpretar en 2013 durante una de sus misiones en la EEI una versión de la mítica canción 'Space Oddity', de David Bowie.

CBCRadiio, Rt.