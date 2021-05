Israel inició un movimiento masivo de sus fuerzas de seguridad por la violencia interna

Varias ciudades de Israel, a la par del enfrentamiento con Hamas, registran hechos de mucha violencia, que han llevado al país a un estado de emergencia.

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, ha anunciado este jueves un "despliegue masivo" de fuerzas de seguridad para acabar con la violencia interna en el país, informa AFP.

En particular, ha ordenado la movilización de diez compañías de la Patrulla Fronteriza en la reserva para reforzar las acciones de la Policía para frenar los enfrentamientos entre árabes y judíos en varias ciudades del país, publica The Times of Israel.

Una declaración de la oficina de Gantz subraya que no se permitirá que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sean utilizadas para realizar trabajo policial en territorio israelí, aunque señala que las FDI asistirán a la Policía.

"Estamos en un momento de emergencia", ha afirmado Gantz. "En este momento, se necesitan refuerzos masivos de las fuerzas en el terreno, que serán enviadas de inmediato para imponer la ley y el orden", ha añadido.

"Por favor, paren esta locura"

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó a poner fin a la "guerra civil" que enfrenta a árabes y judíos del país, en medio de la escalada de violencia en las calles y el intercambio de ataques aéreos entre el movimiento Hamás y el país hebreo. En declaraciones al Canal 12, el mandatario se mostró "muy preocupado" por la tensión, y agregó que está "clamando" por la paz interna, mientras Israel afronta ataques de enemigos externos.

Rivlin pidió "a todos los líderes locales, líderes religiosos, ciudadanos y padres" que hagan "todo lo posible para detener esta cosa terrible que está sucediendo ante nuestros ojos".

"Estamos lidiando con una guerra civil entre nosotros sin ningún motivo. Por favor, paren esta locura. Se lo ruego. Este país nos pertenece a todos. Absténganse", rogó.

La escalada de tensión entre israelíes y palestinos ha alcanzado su punto álgido tras semanas de creciente hostilidad. Desde la escalada de violencia este lunes, al menos 67 personas han muerto en Gaza y siete en Israel.

TimesofIsrael, Afp, Rt, Euronews, Youtube.