Cuba vacuna a mayores con Abdala, una de sus dosis aún sin certificar

Abdala, la vacuna de cuba, está siendo aplicada a los mayores de 60 años en la isla.

La dosis ha finalizado sus ensayos clínicos, pero no tiene todavía la autorización necesaria para su uso de emergencia.

No obstante, a quienes han ido a recibir la primera de las tres dosis necesarias eso no parecía importarles.

"Yo me siento divina, no me dio nada -asegura Celia, de 69 años-. Yo soy hipertensa, cardiópata y soy asmática y hasta ahora me he sentido muy bien."