Turquía investiga una posible estafa de miles de millones con criptomonedas

La Fiscalía de Turquía ha abierto hoy una investigación por "estafa" contra una popular bolsa de intercambio de criptomonedas, Thodex, cuyo dueño ha huido al extranjero y cientos de miles de usuarios no pueden acceder a entre 2.000 y 10.000 millones de dólares en inversiones.



Thodex, fundada en 2017 por el empresario Faruk Fatih Özer, era una de las 'bolsas' electrónicas más conocidas en Turquía para transacciones de criptomonedas como Bitcoin y, sobre todo, Dogecoin, Holo o Tether.



La policía de delitos informáticos está registrando las oficinas de Thodex en el barrio de Kadiköy en Estambul, según informa la agencia turca Anadolu.



La web de Thodex anunció ayer una suspensión "de 4-5 días" por una "inversión" no especificada y una negociación con nuevos "socios", algo que alertó a muchos usuarios.



Era tarde: el martes a las seis de la tarde, Faruk Fatih Özer había abandonado Turquía, embarcando en el aeropuerto de Estambul, según afirmó el abogado de los usuarios de Thodex, Oguz Evren Kiliç, al diario Hürriyet, si bien no pudo confirmar los rumores de que su destino era Tailandia.



Thodex había sido la tercera bolsa de criptomonedas más popular de Turquía, con 400.000 usuarios registrados y con un volumen mensual de transacciones de entre 8.000 y 13.000 millones de dólares, detalló el jurista.



En diciembre pasado, Thodex afirmó haber recibido una licencia internacional de la Tesorería de Estados Unidos como servicio financiero, y anteayer, justo antes de clausurarse la web, registraba transacciones de más de 700 millones de dólares en 24 horas, según el registro de la web geckocoin.



Ante la fragilidad de la lira turca, muchos ciudadanos buscan un recurso más estable para invertir sus ahorros, y aparte del dólar, el euro y el oro, el dinero digital es cada vez más popular: al menos el 20 % de la población turca ha usado alguna vez criptomonedas, según la emisora pública TRT.



Thodex atraía a un público eminentemente joven, al tener la mitad de sus usuarios entre 18 y 24 años, según datos difundidos en noviembre pasado.



La huida del dueño de esta bolsa se produce después de que el Banco Central de Turquía anunciase el pasado viernes que a partir del 30 de abril prohibía los pagos directos e indirectos con criptomonedas por los riesgos que representaban.