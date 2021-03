Recibe dosis de AstraZeneca y su cuerpo estalla con insoportable dolor

La cara, el pecho y el brazo de una madre estallaron en una dolorosa erupción roja después de sufrir una reacción alérgica a la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca.

La peluquera de 41 años Leigh King , de North Lanarkshire en Escocia, dijo que su piel se enrojeció casi inmediatamente después de recibir su primera dosis hace dos semanas, y que todavía le duele.

"Mi piel estaba tan adolorida y constantemente caliente", dijo. "Nunca había sentido un dolor como este ... y decir que ha sido el peor momento de mi vida es quedarse corto", publica hoy Daily Mail.

La peluquera fue vacunada a pesar de tener solo 41 años porque es la única cuidadora de su hijo autista, Aidan, de 13 años. La Sra. King dijo que no ha podido cuidar al adolescente desde entonces, debido a las quemaduras.

Afirmó King que visitó el hospital en busca de ayuda tres veces, pero los médicos la rechazaron, a pesar de que el dolor era tan intenso que apenas pudo salir en la última visita.

El regulador de drogas de Gran Bretaña enumera las erupciones como un efecto secundario "poco común", que afecta hasta a una de cada 100 personas, y ha registrado 3.795 casos hasta ahora, correspondientes a la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

No los enumera como una posible reacción a la vacuna Pfizer, pero algunos miles de británicos también han informado que han sufrido erupciones después de recibir esa dosis.

Hasta ahora se han administrado más de 34 millones de pinchazos en el Reino Unido, y se cree que la mayoría fueron suministrados por AstraZeneca. El brazo de King. (DailyMail)

Calidad, seguridad y eficacia

NHS England dijo que no podía comentar sobre casos individuales, pero que las vacunas usadas en el Reino Unido cumplían con "estándares estrictos" de calidad, seguridad y eficacia.

La Sra. King agregó que el dolor era profundo, que había persistido durante más de dos semanas y la dejaba sin poder cuidar de su hijo autista Aidan, de 13 años.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) ha enumerado los siguientes efectos secundarios como efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca.

“Soy una persona muy sana y no estoy tomando ningún medicamento ni nada de eso. Ni siquiera estoy en una categoría vulnerable ”, dijo la paciente.

“Solo me vacuné porque soy un cuidador no remunerado de mi hijo que tiene autismo y problemas de movilidad. Pero ni siquiera he podido cuidar de él desde que me pusieron la vacuna porque tengo tanto dolor '.

La Sra. King dijo que esperó 48 horas antes de buscar tratamiento de los médicos, de acuerdo con el consejo médico, pero que fue rechazada cada vez. Ahora está esperando ser examinada por un especialista en piel.

Hablando sobre el impacto en su familia, dijo que Aidan tiene miedo de acercarse a ella debido a la piel enrojecida y está 'luchando por entender lo que está pasando'.

“En casa es su lugar feliz y yo soy su mejor amigo. Recibí esta vacuna para cuidar a Aidan, pero ni siquiera he podido hacer eso.

`` Pronto verá a un especialista en Glasgow y no podré estar allí para él. Poderosa y dolorosa reacción alérgica. (DailyMail)

"No puedo estar allí cuando más me necesita"

La Sra. King agregó que no está en contra de las vacunas, pero siente que ha sido "defraudada en todos los niveles" y que su caso no ha sido objeto de un seguimiento adecuado.

No está claro si la vacuna AstraZeneca desencadenó su reacción cutánea.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) dijo que todos los jabs pasan por un riguroso control de calidad para garantizar que sean seguros antes de ser aprobados.

Los funcionarios piden a cualquier persona que sufra algún problema de salud después de haber sido vacunado que lo informe a su sistema de tarjeta amarilla en caso de que surjan efectos secundarios graves.

La lista muestra que se han registrado erupciones tanto para AstraZeneca como para la vacuna de Pfizer, y esta última tiene 2.602 casos registrados desde que se distribuyó la primera dosis en diciembre.

Las erupciones pueden desencadenarse por una multitud de factores, incluido el polen que irrita la piel, las picaduras de insectos y la exposición al calor.

Controles de seguridad

Un portavoz del NHS dijo: 'Cualquier vacuna contra el coronavirus que se apruebe debe pasar por todos los ensayos clínicos y controles de seguridad por los que pasan todos los demás medicamentos autorizados. La MHRA sigue los estándares internacionales de seguridad.

“Se están desarrollando otras vacunas. Solo estarán disponibles en el NHS una vez que se hayan probado a fondo para asegurarse de que sean seguros y efectivos.

“Hasta ahora, millones de personas han recibido la vacuna Covid-19 y los informes de efectos secundarios graves, como reacciones alérgicas, han sido muy raros. No se han reportado complicaciones a largo plazo ”.

El Gobierno ha ordenado más de 100 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, y sus dosis se fabrican principalmente en tres fábricas del Reino Unido.

También ha pedido 40 millones de dosis de la vacuna Pfizer y 17 millones de la vacuna Moderna, que se distribuirán en las próximas semanas.

DailyMail.