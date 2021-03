Millones de personas se unen en "La hora del Planeta"

Este 27 de marzo entre las 20.30 hs. y las 21.30 hs. es La Hora del Planeta, el evento de concientización ambiental más importante del mundo, en el que se apagarán las luces en diferentes puntos del planeta para alzar la voz contra el cambio climático. Esta iniciativa, que Fundación Vida Silvestre Argentina coordina y lleva adelante a nivel nacional desde el 2009, unirá a individuos, empresas y líderes de todo el mundo para destacar la importancia de la salud del planeta e inspirar acciones para un mejor futuro para la naturaleza y las personas. Debido a las medidas de seguridad por el COVID-19 muchos países celebrarán la campaña de manera virtual reafirmando su compromiso.

La evidencia demuestra que hay un vínculo cercano entre la destrucción de la naturaleza y el aumento de enfermedades infecciosas, y la Hora del Planeta es una oportunidad para crear conciencia sobre el valor de la biodiversidad, en un año en el cual los líderes globales tomarán decisiones claves sobre la naturaleza, el cambio climático y el desarrollo sustentable.

“Ya sea una disminución de polinizadores, menos peces en océanos y ríos, la desaparición de los bosques o una mayor pérdida de especies, la evidencia de que la naturaleza está amenazada crece. Esto se debe a la manera en que vivimos y administramos nuestras economías. Proteger la naturaleza es nuestra responsabilidad moral; perderla también aumenta nuestra vulnerabilidad frente a posibles pandemias, acelera el cambio climático y amenaza nuestra seguridad alimentaria”, señalo Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional.

“Debemos dejar de dar por sentando la naturaleza, respetar su valor intrínseco y apreciar los servicios cruciales que brinda a nuestra salud, bienestar y economía. Necesitamos unirnos y tomar acciones urgentes ahora para ponernos en el camino de la recuperación y asegurar un mundo positivo, mientras apoyamos la acción climática. Si actuamos en conjunto por la naturaleza podemos crear un mundo más saludable, justo y sustentable”, agregó.

Por su parte Manuel Jaramillo, Director General de Vida Silvestre Argentina, señala “es importante volver a una relación sana, fraterna y saludable con la vida silvestre; es un error pensar que la naturaleza sólo nos provee, somos parte, necesitamos de ella en cada momento de nuestras vidas. En la actualidad, un sector cada vez más importante de la sociedad se preocupa y ocupa de los temas ambientales. Somos los únicos responsables de lograr cambios positivos para el planeta, depende de cada una de las personas ser líderes de ese mensaje y difundirlo con nuestros pares. Desde Argentina los invitamos a unirse el sábado 27 de marzo a las 20.30hs, para reforzar nuestro compromiso con el planeta y elevar nuestras voces”.

Tradicionalmente durante La Hora del Planeta, las luces de monumentos, edificios municipales, oficinas y hogares se apagan por 60 minutos para demostrar el compromiso con el cuidado del planeta. Con los protocolos necesarios, muchos lugares emblemáticos a nivel global como la Torre Eiffel, el Tokyo Skytree, el Puerto Victoria de Hong Kong, la Puerta de Brandemburgo en Berlin, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el Coliseo en Roma, Rova de Antananarivo en Madagascar, UAP Old Mutual Tower en Nairobi, la Casa de la Ópera en Sydney, Taipei 101 y Gardens by the Bay en Singapur, apagarán sus luces como un gesto simbólico en apoyo a la Hora del Planeta 2021.

En Argentina, algunos lugares representativos que formarán parte son: en Rosario, el Barquito de Papel y el Palacio de los Leones (sede del Poder Ejecutivo); en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Obelisco, el Puente de la Mujer, el Planetario y la Usina del Arte, entre otros; en Ushuaia, el emblemático cartel con el nombre de la ciudad; en Mar del Plata la Torre Tanque; en el Municipio de Puerto Iguazú se realizará una plantación de árboles nativos en el predio del Polideportivo Municipal, entre otras iniciativas, y en diferentes Palacios Municipales a lo largo y ancho del país.

Este será otro año importante para la campaña, con más de 140 países y territorios unidos para resaltar y hacer frente a los problemas ambientales más relevantes.

● En Argentina Fundación Vida Silvestre realizará un evento virtual que comenzará a las 19:45hs y se transmitirá vía Facebook, para vivir en vivo la previa antes de apagar la luz.

● Múltiples países se unirán para la Marcha Digital Latinoamericana por la Hora del Planeta. La plataforma interactiva permite a los participantes personalizar sus avatares y mensajes para “hablar por la naturaleza” bajo tres temas: biodiversidad, plástico y cambio climático.

● Uganda se asoció con los Scouts, organizaciones sociales y agencias de gobierno para empujar la prohibición total de plástico de un solo uso. También lanzará la campaña “Keep It Green and Clean” (Mantenlo verde y limpio) para organizar una iniciativa local de limpieza y plantación de árboles.

● Malasia organizó una Carrera Virtual de 10km del 27 de marzo al 15 de abril 2021, cuyas ganancias ayudarán a financiar proyectos sobre la naturaleza, la vida silvestre y los bosques.

● Con su campaña “Let Oceans Shine” (Dejemos a los océanos brillar), Hong Kong resalta las amenazas que nuestros océanos enfrentan, desde la contaminación, la pesca y el desarrollo no sustentable.

● Singapur lanzó una campaña digital para movilizar a las personas a lograr emisiones netas cero para 2050. WWF invita a las personas a establecer sus propios planes cero con acciones climáticas tangibles para reducir su huella de carbono.

A nivel nacional, la iniciativa de la Hora del Planeta 2021 cuenta con la adhesión de más de 12 provincias y aproximadamente 30 municipios en todo el país y de manera federal. Ellos son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires ; en San Luis, el Municipio de San Luis; en Buenos Aires, los municipios de 9 de Julio, Bahía Blanca, Ituzaingó, Junín, General Pueyrredón, San Cayetano, Pellegrini, La Plata, Tornquist, Tandil y Tigre; el Municipio de la Capital de la Provincia de La Rioja; en Tierra del Fuego, los municipios de Ushuaia y Río Grande; en Entre Ríos, los municipios de Colón, Concordia, Villa Elisa y Urdinarrain; la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes; en Córdoba, la Municipalidad de Hernando; en Mendoza, los municipios de la Ciudad de Mendoza, San Rafael y Godoy Cruz; en Misiones, los municipios de Posadas, Puerto Iguazú y Puerto Rico; en Santa Fe la ciudad de Rosario y el Municipio de Totoras; la ciudad de Neuquén y muchos otros que se siguen sumando. La provincia de Misiones, a través de una carta firmada por su Gobernador Oscar Herrera Ahuad, se ha sumado en su totalidad a la campaña declarándola de Interés Provincial.