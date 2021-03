El Canal de Suez bloqueado por un buque: mayor atasco marítimo mundial

La situación parece insólita, pero tiene en vilo al comercio mundial.

Un buque enorme ha quedado en diagonal bloqueando uno de los canales comerciales más importantes del planeta.

Se trata del Canal de Suez, donde el buque portacontenedores 'Evergreen' sigue encallado por tercer día.

El número de barcos parados a la espera de poder circular crece por momentos y ha provoca el mayor atasco mundial de tráfico marítimo. Para no empeorar la situación de colapso de barcos, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha anunciado que queda "suspendida temporalmente" la navegación por esta vía. El incidente, sobre el que se ha abierto una investigación, ha causado también un aumento del 6% del precio del petróleo.

(France24).

Marea baja

En las últimas horas, la baja marea ha ralentizado los esfuerzos por desbloquear el barco de la naviera taiwanesa Evergreen, una mole de 400 metros de largo y 224.000 toneladas. Los trabajos de los operarios apenas han logrado pequeños cambios en la posición del 'Ever Given', que sigue atravesado en diagonal. La empresa propietaria del buque, Shoei Kisen Kaisha, ha admitido que se están enfrentando a "una dificultad extrema" para poner de nuevo a flote el navío.

"En cooperación con las autoridades locales y la compañía Bernhard Schulte Shipmanagement estamos intentando desencallarlo, pero estamos enfrentándonos a una dificultad extrema", señala en un comunicado en el que se disculpa por los problemas que el bloqueo está provocando en el tráfico marítimo.

Si el Canal no se desbloquea en las próximas 24-48 horas, algunas empresas se verán forzadas a cambiar la ruta de sus barcos y dirigirlos hacia el cuerno de África, lo que añadirá una semana a su plan de viaje. Con la suspensión temporal de la navegación ordenada por la SCA, 13 navíos del convoy norte (procedentes del Mar Mediterráneo) que debían pasar están parados en zonas de espera hasta que se desencalle totalmente", han detallado las autoridades.

Investigación

La Autoridad Marítima de Panamá, que tiene la responsabilidad ante la Organización Marítima Internacional (OIM) de hacer todas las investigaciones de accidentes o incidentes que ocurran a bordo de buques de bandera panameña como es el caso del 'Ever Given', ha anunciado que abrirá una investigación sobre el accidente.

"Estamos nominando a un investigador que precisamente va a levantar un informe para poder entender a ciencia cierta cuáles fueron los acontecimientos que están en torno a esta varada del buque 'Ever Given' en el Canal de Suez", ha explicado el jefe de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista.

"Estamos coordinando con las autoridades locales, y de hecho la embajada y el consulado (de Panamá) han estado en constante comunicación con las autoridades de Egipto", ha añadido Cigarruista. (ElPeriodico).

El directivo asegura que ya se tiene "bastante información" para un informe preliminar, que estima podría estar listo "en los próximos 15, 30 días, dependiendo de cómo siga fluyendo la información".

"Este es un buque de 400 metros, al perder la maniobrabilidad cae hacia uno de sus costados, y resulta ser que toca el fondo del canal, y al tocar el fondo del canal quizá la corriente o el mismo viento lo empujan y obstruye la vía acuática", ha apuntado Cigarruista. Ha asegurado que el capitán de la nave "definitivamente estaba a cargo de la navegación", pero resaltó que en el Canal de Suez "se tienen pilotos que son los que aconsejan al capitán durante el tránsito en esta área, y habían dos pilotos en ese momento".

Canal de Suez, eje mundial

El funcionario panameño descartó que vayan a aplicarse sanciones por este accidente porque "todas estas embarcaciones tienen una póliza de seguro", y "no hubo contaminación, ni heridos, y los daños son estructurales en el buque" que lleva 20.000 contenedores. "De verdad que suena impactante por el tamaño de la embarcación, son temas que marítimamente hablando no pasan todos los días, ni son muy comunes, pero cuando suceden tampoco generan una alerta mayor siempre y cuando no haya contaminación", manifestó.

Youtube, ElPeriodico, Rt.