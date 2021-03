Corea del Norte lanza 2 misiles y el Pentágono reacciona de inmediato

Norcorea prueba sus misiles balísticos, mientras Joe Biden asegura que "poco ha cambiado". Al mismo tiempo, Corea del Norte señala que no responderá a Estados Unidos, hasta que abandone sus "políticas hostiles".

La situación, una vez más, es tensa.

Y volvió a tensarse, a partir de hoy jueves, cuando Pionyang lanzó, al menos, dos proyectiles -misiles balísticos- en un segundo ensayo en pocos días, según aseguran funcionarios de Japón, Corea del Sur y EEUU.

Los disparos

El Consejo de Seguridad de la ONU ha prohibido a Corea del Norte tener y lanzar misiles balísticos. En primera instancia, es la primera pureba desde que USA cambió presidente.

Por su lado, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, dijo que no había lanzamientos norcoreanos desde el 29 de marzo de 2020. Por ello, llamó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para discutir qué se hará ante estas acciones, según publica Reuters.

Para Suga, los test son una "amenaza para la seguridad y la paz en la región" y "violan las resoluciones de la ONU".

"Protestamos enérgicamente y lo condenamos enérgicamente", declaró el primer ministro, asegurando que "discutirá a fondo" con Joe Biden, durante su visita a Washington el próximo mes, las cuestiones relacionadas con Corea del Norte.

Los misiles "no cayeron dentro del territorio japonés y no se cree que hayan caído dentro de la zona económica exclusiva" de ese país. Según las autoridades, los proyectiles volaron unos 450 kilómetros y su altitud máxima no superó los 100 kilómetros.

Corea del Sur también lo informó: fueron, al menos, dos "proyectiles no identificados". Seúl confesó que analiza los hechos con Washington.

Respuesta de EEUU

Para completar desde Estados Unidos, un alto funcionario confirmó a CNN que Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos.

"Estamos al tanto de los lanzamientos de misiles de Corea del Norte esta mañana en el mar de Japón. Continuaremos monitoreando la situación y estamos consultando estrechamente con nuestros aliados y socios. Esta actividad pone de relieve la amenaza que el programa de armas ilícitas de Corea del Norte representa para sus vecinos y la comunidad internacional", dijo el capitán Mike Kafka, portavoz del Comando Indo-Pacífico de EE.UU., quien también reafirmó el compromiso del país con la defensa de Corea del Sur y Japón.

Días antes

El martes, The Washington Post publicó que Corea del Norte lanzó "múltiples" misiles de corto alcance el fin de semana pasado, tras denunciar a EE.UU. por seguir realizando ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Esos lanzamientos también fueron confirmados por Reuters y AFP.

Biden ha sido cauteloso a la hora de definir su enfoque hacia Corea del Norte, limitándose a informar que la revisión de la política hacia Pionyang se encuentra en sus "etapas finales" y que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, discutirá la cuestión la próxima semana con sus homólogos de Japón y Corea del Sur.

El mandatario afirma que "poco ha cambiado" en el Gobierno de Corea del Norte tras los reportes sobre el lanzamiento de misiles por parte de Pionyang.

Por cierto, Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, se lamentó el lunes por los ejercicios militares conjuntos de EE.UU. y Corea del Sur. Para ella, la Administración Biden debería abstenerse de "causar hedor a pólvora" si quiere "dormir en paz".

TheWashingtonPost, Rt, Afp, Cnn, Reuters.