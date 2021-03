Vacunación: Europa vuelve a apostar por la vacuna de Oxford-AstraZeneca

Uno tras otro, todos los países europeos que suspendieron la vacunación con las dosis de AstraZeneca vuelven a confiar en la farmaceútica británica.

El informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha sido recibido con alivio, por ejemplo, en Francia, que anunciaba el confinamiento perimetral durante un mes de su capital, París, y de otros 15 departamentos.

Una medida que afecta a 21 millones de personas que podrán salir a pasear en un radio de 10 kilómetros, con una declaración autorresponsable.

El toque de queda continuará en todo el país aunque desde las 19:00 horas hasta las 6:00 horas.

"La Alta Autoridad Sanitaria francesa, que está encargada en nuestro país de formular las indicaciones de esta u otra vacuna, actualizará su recomendación respecto a la vacuna de AstraZeneca, para que podamos reanudar inmediatamente la campaña de vacunación desde hoy (este viernes) por la tarde", explicó el primer ministro francés, Jean Castex, según publica Euronews.

"La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) confirma nuestro planteamiento. Fue correcto suspender la vacunación con AstraZeneca como precaución hasta que el notable aumento de este extraño tipo de trombosis fuera analizado. Autorizar a nuestros facultativos a continuar sin esta información hubiera sido difícil de justificar bajo nuestro punto de vista", dijo por su parte el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn.

También España, aunque será la semana que viene, tras analizar las recomendaciones y precisar los grupos de edad que recibirán la vacuna de AstraZeneca.

"El próximo lunes tendremos un nuevo Consejo Interterritorial para acotar definitivamente a qué grupos, en base a la advertencia realizada y a esa modificación de la ficha técnica comenzaríamos a vacunar con AstraZeneca en nuestro país", señaló la ministra de Sanidad española, Carolina Darias.

La suspensión de las vacunaciones con el preparado de AstraZeneca ha provocado cierto desconcierto entre la opinión pública. En las calles de Roma, en Italia, encontramos opiniones para todos los gustos.

Algunos desconfían de las vacunas en general, otros consideran que es normal cuando se trata de procedimientos científicos.

"Yo personalmente no me fío, yo personalmente no me vacunaré, es un discurso que no es correcto desde un punto de vista moral, seguramente porque si todo el mundo pensase como yo el coronavirus no desaparecería nunca, pero por desgracia no me fío", dice Caterina.

"Es normal, cualquier medicamento tiene su porcenaje de riesgo, o sea que cruzaremos los dedos, yo lo haré sin duda alguna y si es con AstraZeneca pues con AstraZeneca", comenta Massimo.

Acelerar el ritmo de vacunación es la principal herramienta que tienen los países europeos para frenar la propagación del virus.

Euronews, Youtube.