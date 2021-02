En Gran Bretaña, las creencias religiosas se interponen con la vacunación

El Reino Unido vacuna a toda máquina contra la COVID-19. Más de 12 millones de personas han recibido la primera dosis y las autoridades esperan que todos los mayores de 50 años estén inmunizados en mayo. No obstante, planea la duda de si será necesaria una tercera inyección de refuerzo o incluso una vacuna anual para garantizar la efectividad frente a las variantes del virus.

Otro problema es la oposición que están mostrando algunas comunidades por cuestiones religiosas o culturales.

"Me sorprendió mucho que algunas enfermeras aconsejaran a la gente que no se vacunara -dice Michael Dawes, médico del hospital Royal Shrewsbury-. Pero lo que más me impactó fue escuchar a una enfermera decir: mi pastor dijo que no. Eso me enfureció y le dije 'dame el número de tu pastor y déjame hablar con él'".

La vacuna de AstraZeneca ofrece una protección limitada frente a la variante sudafricana

Un estudio ha demostrado que la vacuna de AstraZeneca ofrece una protección limitada frente a la variante sudafricana del virus, en particular, ante las formas leves y moderadas de la enfermedad, si bien, los creadores de la vacuna aseguran que sí sirve para evitar los casos graves.

Con estos datos en la mano, Sudáfrica ha decidido suspender su uso.

Hungría aprueba la vacuna rusa Sputnik

En Hungría, las autoridades sanitarias han autorizado la vacuna rusa Spuntnik V, lo que supone una novedad en la Unión Europea. Según Budapest, ya disponen de 40.000 dosis y ha encargado dos millones más, que recibirá en los próximos tres meses.

El Gobierno húngaro dio este paso tras criticar la lentitud del proceso de adquisición de vacunas por parte de Bruselas.

"Hemos finalizado el examen de la vacuna Sputnik y el resultado es muy bueno -afirma Cecilia Müller, responsable del Centro Nacional de Salud Pública-. Todas las vacunas disponibles y autor izadas son eficaces, eficientes y seguras".

El carnaval de Venecia aguado por la pandemia

Este año, Venecia en carnaval no parece Venecia. Ni rastro de los tres millones de turistas que cada año acuden por estas fechas a la localidad italiana.

"Venecia renacerá, como lo ha hecho otras tantas veces a lo largo de su historia. Estamos convencidos y somos optimistas", dice un vendedor de disfraces.

A los efectos del virus se ha sumado la lluvia para aguar esta fiesta con muchos siglos de historia. Los eventos podrán seguirse por internet.

Euronews, Youtube.