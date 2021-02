¿Cuál es la mayor empresa B del mundo?

Oficialmente, la novedad convierte al grupo Natura &Co –formado por Avon, Natura, The Body Shop y Aesop– en la mayor compañía en obtener la certificación como Empresa B del mundo.

Las empresas B atienden a los más altos estándares de verificación de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal al conciliar ganancias y propósito. Natura, The Body Shop y Aesop ya están certificadas, mientras que Avon, la última compañía en unirse a la familia Natura &Co, planea obtener su certificación para 2025 o antes.

Natura &Co es el mayor grupo de belleza de América Latina y el cuarto mayor del mundo. Para obtener la certificación B, las compañías deben alcanzar, como mínimo, 80 puntos en una auditoría extensa, cuya puntuación máxima es 200. Natura &Co logró 110 puntos.

“Cuando una compañía se compromete con convertirse en una Empresa B, su camino no termina con la certificación. Es un compromiso con la búsqueda continua del progreso. Nosotros tenemos una gran afinidad con esa filosofía en Natura &Co porque nuestro modelo de negocio fue construido para asegurar una constante evolución, con el objetivo de generar impacto positivo, equilibrando el desarrollo ambiental, social y económico en la búsqueda de un mundo más justo y sustentable. Convertirse en una Empresa B no es fácil, pero la recompensa por ayudar a crear un futuro mejor para las personas y para el planeta, es inmensa”, afirma Roberto Marques, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y principal ejecutivo de la marca.