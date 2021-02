Greta Thunberg volvió a aparecer y no se calló nada: descubre contra quién

La activista Greta Thunberg apareció en público después de un tiempo lejos de las cámaras y criticó el lanzamiento del Perseverance de la NASA, el proyecto más ambicioso de la agencia que tiene como objetivo investigar posibles signos de vida microbiana antigua.



Junto a la organización Fridays for Future (FFF) que ella misma fundó, la joven sueca lanzó un vídeo titulado "1%" en el que ironiza y critica la exploración marciana: "Esto no se debe a la falta de recursos, sino al hecho de que nuestros sistemas globales no se preocupan por nosotros y se niegan a tomar medidas equitativas".



Fuente: Instagram @gretathunberg.

En el video resalta que solo el 1% de la población tendrá acceso a poblar Marte, mientras que el 99% restante seguirá en la Tierra con todos los problemas que tiene. En este sentido, criticó a la NASA por querer buscar otros lugares para vivir y no ayudar a solucionar los problemas de este planeta.



El objetivo de Greta Thunberg fue presentar a Marte como un planeta virgen, ya que está libre de guerras, delitos, pandemias, contaminación y destrucciones, y esto lo hace interesante para habitar. Pero afirmó: "Y para el 99% que se quedará en la Tierra, será mejor que arreglemos el cambio climático”.



La NASA envió el rover Perseverance, una especie de automóvil, hace pocas semanas y transmitió el evento en vivo en YouTube. "Marte, un planeta impoluto, un mundo nuevo donde podemos empezar de nuevo. Marte ofrece la máxima libertad. Libertad para allanar un nuevo camino para los humanos. Libertad para crear una nueva forma de vida. Libertad para cambiar para siempre el curso de la humanidad”, afirmó Greta con la voz en off.



Fuente: Instaram @gretathunberg.

Comunicado de Fridays for Future

FFF, una organización internacional principalmente estudiantil que se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático, emitió un comunicado en el que critico los fines de los programas espaciales y sus intenciones.



"Los programas espaciales financiados por los gobiernos y 1% de los ultra ricos del mundo están enfocados en Marte” y agregaron que la misión del Perseverance costó 2.7 mil millones de dólares para su desarrollo, lanzamiento, operaciones y análisis.



Misión Perseverance

La NASA tiene prevista que la misión Perseverance dure dos años y es probable que el vehículo siga operativo bastante tiempo más, ya que su predecesor, el Curiosity, todavía funciona a ocho años de su llegada a Marte, indicaron desde Telam.



El objetivo del rover, que tiene el tamaño de un vehículo SUV, es recolectar 30 muestras de rocas y tierras en unos tubos sellados, que se analizarán en la Tierra en el año 2030. Además toma captura de todos los movimientos, ya que tiene un brazo robótico de más de dos metros, 19 cámaras, dos micrófonos y un conjunto de instrumentos de vanguardia.