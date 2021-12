Un casi Cromañon suizo que inspiró una gran canción de Deep Purple

“Smoke in the water” (Humo sobre el agua), de Deep Purple, es una de las canciones emblemáticas de la década del 70. Su riff, esas cuatro potentes notas que le dan comienzo, es uno de los más reconocibles e interpretados por todo amante del hard rock. Sin embargo, muchos no saben que detrás del tema hay un suceso peligroso. Por eso hoy es interesante CruzArte una Historia y conocer el incendio de Montreux de 1971.

Bienvenidos a Suiza y sus festivales

Montreux es una ciudad del cantón de Vaud al pie de los Alpes y en la ribera del Lago Lemán, en Suiza. Actualmente cuenta con 25 mil habitantes. Pasear por la zona es recorrer bosques, ir a castillos, conocer el museo de Freddie Mercury o disfrutar de alguno de los festivales que allí se realizan todos los años. No es difícil llegar porque son varias las líneas de trenes que pasan por la estación en el centro de la ciudad, además de que hay muchas conexiones internacionales.

Respecto a los festivales, el año comienza en abril, con el de música coral, que se realiza desde 1964. Posteriormente, el jazz invade la región durante julio. En septiembre es el festival de música clásica y el año concluye en diciembre con el del humor.

Estatua de Freddie Mercury

El Festival de Jazz de Montreux comenzó en 1967 y se limitó a ese género. Se celebraba en los salones del Casino Barrière de Montreux y por sus escenarios pasaron músicos de la talla de Miles Davis, Weather Report, Nina Simone,y Ella Fitzgerald,

Sin embargo, eventualmente abrió sus puertas a otros géneros, sin dejar de lado el jazz. Así fue que Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Frank Zappa o Carlos Santana mostraron su talento. En los 80 lo expandieron aún más y Quincy Jones, el productor musical, se hizo cargo del festival. Con el paso de los años no era extraño encontrarse a músicos de blues como B.B. King, Albert King o Buddy Guy en un escenario, ir en otra dirección y escuchar a New Order o Ringo Starr. La sede se mudó del casino al Centro de Convenciones de Montreux en la década del 90.

Durante las presentaciones, varios artistas aprovecharon para grabarse, por lo que hay más de 50 discos publicados relacionados con Montreux. Sin embargo, ninguno de los festivales es tan recordado como el de 1971.

La bengala y el humo sobre el agua

El humo que despedía el incendio en el casino

El 4 de diciembre de 1971, Frank Zappa and the Mothers of Invention se presentaron en el teatro del casino. Era el último concierto del festival y luego se cerrarían las instalaciones para las reparaciones previas al invierno. Comenzaba el solo de teclado de Don Preston, en la canción “King Kong” cuando, de repente, uno de los presentes sacó una pistola de bengalas y la disparó. Su primer fuego cayó en el techo de palmeras, que comenzó a incendiarse. Así quedó el casino

Si bien no hubo heridos de gravedad, tanto el casino como el equipamiento de Zappa y su banda resultaron destruidos. La reconstrucción tardó cuatro años en terminarse.

Una grabación complicada

Mientras tanto, los miembros de Deep Purple se encontraban en su hotel. Roger Glover se asomó a la venta y comenzó a ver el humo y el fuego en el casino, por lo que le gritó al resto lo que ocurría.

A la distancia observaban cómo se incendiaba el lugar donde justamente iban a grabar su siguiente disco: “Machine Head”. Tenían alquilado el equipo de The Rolling Stones pero no tenían donde instalarse. Originalmente rentaron un teatro, The Pavilion, pero las quejas de los vecinos por el ruido hicieron que la policía los sacara del lugar. Finalmente lograron alquilar un salón en el Grand Hôtel de Territet donde registraron todo el disco, exceptuando la canción que llegaron a dejar en cinta en el teatro: Smoke on the water. Deep Purple en 1971

La letra cuenta la experiencia del incendio y los sucesos posteriores para la banda. Nunca esperaron que fuera un hit. De hecho fue el tercer single del disco. Sin embargo escaló rápidamente en los charts y llegó a los primeros lugares.

Hoy es una de las canciones más reconocibles de la historia del rock. Su riff es enseñado a los principiantes del estudio de la guitarra y, aunque es simple, no deja de ser emblemático. Incluso aquellos no muy adeptos al género musical pueden decir que alguna vez los escucharon, pero pocos saben que el humo sobre el agua fue real.

